Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Andreju Fedotovu.
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Šodien 20:14
Iespējams, atrodas Iļģuciemā vai Imantā: policija meklē nepilngadīgo Andreju Fedotovu
Valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē 2013. gadā dzimušo Andreju Fedotovu, kurš šodien, 14. jūnijā, ap plkst. 11.50 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Buļļu ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezies, kā arī nav zināma viņa atrašanās vieta. Iespējams, var atrasties Iļģuciema vai Imantas apkārtnē.
Pazīmes: 165 cm garš, kalsns, brūni mati. Bija ģērbies melnā džemperī ar kapuci, pelēkās biksēs, “Nike” sporta apavos. Līdzi zaļgana “Adidas” mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Andreju Fedotovu.