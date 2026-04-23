"Petfishing": kā šobrīd tevi cenšas apmānīt iepazīšanās lietotnēs
Iepazīšanās lietotnē ļoti lielu nozīmi spēlē bildes, kuras esi izvēlējies, lai potenciāli piesaistītu pretējā dzimuma uzmanību. Ļoti svarīgi ir izvēlēties tādas, kas padara tevi pēc iespējas pievilcīgāku. Tāpēc daudzi izvēlas ievietot bildes, kurās redzami ar savu mīluli. Bet vai tiešām tas ir viņu mīlulis?
Stereotipiski mēs saistām cilvēkus, kuriem ir mājdzīvnieki, ar to, ka viņi ir atbildīgi, draudzīgi, atvērti, iejūtīgi, emocionāli inteliģenti. To sauc arī par halo efektu. Kā tas tiek aprakstīts 2016. gada grāmatā "Cognitive Illusions", halo efekts ir kognitīvs apziņas aizspriedums: ja personai piemīt kādas zināmas labas (vai sliktas) īpašības, tad mēs kopumā arī pārējās, nesaistītās un nezināmās īpašības, visticamāk, uzskatīsim, ka viņam ir labas (vai sliktas). Piemēram, tos, kuri tiek uzskatīti par izskatīgiem, bieži tiek uzksatīti, ka ir ļoti jauki. Savukārt tie, kas izskatās nevīžīgi, tiek uzskatīti par nepārliecinātiem par sevi un nenopietniem. Tātad, ja mēs pozitīvi attiecamies pret mājdzīvniekiem, tad mēs pozitīvi uztveram arī viņu saimniekus. Dzīvnieka saimnieks uzreiz mums šķiet daudz jaukāks, nekā patiesībā varbūt ir.
Kas ir "petfishing"?
Ja "catfishing" nozīmē to, ka tu melo otram cilvēkam par to, kā tu izskaties, un papildus tam, iespējams, ka tas tiek darīts, lai iegūtu naudu vai manipulētu ar kādu, tad "petfishing" nozīmē to, ka persona izmanto mājdzīvnieka attēlus, lai maldinātu citus tiešsaistē.
Zinot, ka kādu ir iespējams piesaistīt, pateicoties bildei, piemēram, kur esi redzams ar mīlīgu kucēnu, cilvēki vienkārši atrod iespējas, kā iegūt bildes ar simpātiskiem mājdzīvniekiem, bez nepieciešamības kļūt par tāda saimnieku, piemēram, nobildējoties ar drauga mīluli vai ar kādu uz ielas pamanītu klaidoni. Cilvēks otrpus ekrāna uzreiz nezinās, ka tas patiesībā nav potenciālā partnera mājdzīvnieks, bet padomās: "Tik mīlīgs!" un izvēlēsies iepazīt saimnieku tuvāk.
Indijā tie, kuri pēc tam uzzina, ka viņu potenciālais partneris ir melojis par to, ka viņam ir mājdzīvnieks, jūtas pievilti, it īpaši, ja izrādās, ka patiesībā simpātija nevēlas dzīvniekus, vēsta "Times of India".
Tāpēc ieteicams būt autentiskiem iepazīšānās, jo galvenais ir atrast cilvēku, kuram ir līdzīgas intereses, nevis piesaistīt tādus, ar kuriem beigās izrādīsies, ka nav nekā kopīga.