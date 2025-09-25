Paspēji jau kādu “benksijot”? Viss, kas jāzina par šo toksisko trendu attiecībās
Varbūt tu nemazam nenojaut, ka tevi kāds ir “benksijojis”. Speciālisti iesaka nepievērt acis uz šo “sarkano karogu”.
Ko nozīmē “benksijot”?
Ja esi pazīstams ar “goustošanu” (ghosting) – situāciju, kad cilvēks, ar kuru sākumā tev bija labs kontakts, pēkšņi pārtrauc ar tevi komunicēt, nepaskaidrojot iemeslu, – tad “benksijošana” ir nedaudz līdzīga.
Benksijs ir slavens ielu mākslinieks no Anglijas, kura identitāti neviens nezina. Tāpat kā viņa mākslas darbi parādās pēkšņi un negaidīti, šokējot cilvēkus, tā pat arī partneris šajā gadījumā emocionāli attālinās klusi un nemanāmi, līdz beidzot pārsteidz ar lēmumu izbeigt attiecības, nepasakot, kāpēc.
Psihoterapeite Mišela Smita (Michelle Smith) televīzijas programmā “The Today Show” atklāja, ka daudziem klientiem nācies būt gan tam, kurš “benksijojis”, gan tam, kurš tika “benksijots”. Kāda paciente viņai sacījusi par savu partneri: “Es jau sen biju izlēmusi, ka viss starp mums ir beidzies, un tagad, kad to pateicu skaļi, jūtos atvieglota, lai gan mana partnera pasaule šobrīd sabrūk.”
Kāpēc tā notiek?
Smita norāda, ka tas notiek tāpēc, ka daudzi izvairās no problēmu risināšanas un tāpēc, ka pāris nespēj veselīgi komunicēt.
Eimija Čana (Amy Chan), speciāliste, kas palīdz cilvēkiem atrast otro pusīti un grāmatas “Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart” autore, uzsver, ka “benksijošana” nav jauna parādība – tai vienkārši nesen dots moderns nosaukums.
“Benksijošana notiek arvien biežāk, īpaši iepazīšanās aplikāciju dēļ, kur cilvēki neseko pareizai attiecību veidošanas etiķetei,” saka Čana. “Persona, kura jau izlēmusi, ka attiecības ir beigušās, iegūst iespēju ātrāk pārdzīvot šķiršanos, pirms par lēmumu paziņo partnerim. Taču viņas partneris paliek šokā no negaidīta lēmuma. Tas ir egoistiski un liecina par emocionālā brieduma trūkumu, kā arī nespēju risināt konfliktus.”
Čana uzsver, ka tikt “benksijotam” var būt pat sāpīgāka nekā “goustotam”. Ja kāds tevi “gousto”, ir skaidrs, ka viņš vairs nav ieinteresēts turpināt attiecības. Taču “benksijošanas” gadījumā cilvēki bieži paliek neziņā, nesaprotot, vai attiecības ir stabilas vai tomēr par tām ir jāuztraucas. Partneris tieši nepasaka, ka viss ir beidzies, bet to signalizē viņa rīcība.
Kāds ir risinājums?
Speciālisti iesaka “Benksija metodes” vietā atklāti pateikt partnerim, kā tu jūties. Tas nebūs viegli, taču eksperti norāda – šāda rīcība ir daudz veselīgāka un pareizāka.