Kas ir "šrekings"? Ceļš pie ideālā partnera, kas var novest pie negatīvām sekām
Atrast otro pusīti dažkārt liekas neiespējami. Tāpēc Z paaudzes vidū parādījusies jauna tendence, ko sauc par šrekingu (shrekking).
Ko tas nozīmē? Zūmeri meklē partneri, kas varbūt viņus fiziski tik ļoti nepiesaista, bet kuram ir saistoša personība. To sauc par šrekingu, jo līdzīgi kā filmā “Šreks”, Fiona iemīlējās Šrekā ne tāpēc, ka viņš bija izskatīgs, bet gan tāpēc, ka viņš bija godīgs un labestīgs. Viņai vairs nevajadzēja ne Lordu Farkvadu, ne Daiļo princi. Citiem vārdiem sakot — izvēlēties autentiskumu pār perfekciju.
Šāda domāšanas maiņa norāda uz to, ka Z paaudze ir nogurusi meklēt attiecības lietotnēs, balstoties tikai uz izskatu, un nogurusi no nereāliem skaistuma standartiem. Viņiem vairs neinteresē virspusējas attiecības; viņi meklē kaut ko nopietnu un nevēlas slēpt savas nepilnības.
Eksperti norāda, ka šis trends parādījies arī tāpēc, ka cilvēkiem bijusi negatīva pieredze satiekoties ar, viņuprāt, pievilcīgiem partneriem. Lai izvairītos no iespējamām sāpēm vai vilšanās, viņi izvēlas partnerus, kuri, pēc viņu uzskata, nav tik pievilcīgi.
Tomēr vairāki eksperti brīdina, ka šis trends var negatīvi ietekmēt pašvērtējumu. Ja cilvēks sevi nenovērtē, pastāv lielāka iespējamība justies vientuļam, izolētam vai atsvešinātam no aktivitātēm, kuras reiz patika. Pat izvēloties "nesimpātiskus" partnerus, joprojām pastāv risks, ka var rasties emocionālas sāpes.
Eimija Čana, attiecību eksperte un grāmatas “Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart” autore, “USA Today” norādīja:
“Daudzi cilvēki ir izskatu ierindojuši zemāk savā prioritāšu sarakstā vai cer, ka ar laiku partneris šķitīs pievilcīgāks, un tas pats par sevi nav slikti. Negatīvas sekas rodas tad, kad kāds pieņem, ka tikai tāpēc, ka viņš satiekas ar cilvēku, kurš nav "izskatīgs", pret viņu attieksies labāk.”
Fakts, ka šis termins vispār tiek lietots, liecina par to, ka iepazīties ir kļuvis arvien grūtāk, un cilvēki ir neapmierināti ar to, kā pret viņiem izturas. Čana piebilst, ka daudzi jaunieši cenšas apkopot savu pieredzi un sazināties ar citiem, kuri piedzīvojuši līdzīgas situācijas, tādējādi rodas jauni termini.
Pats galvenais norāda eksperte, pat ja izvēlētais "nepievilcīgai" partneris sāpinājis, nevajadzētu atgriezties pie ierastā kritērija satiekties tikai ar "izskatīgiem" cilvēkiem. Čana uzsver, ka mērķis ir attīstīt labākas prasmes novērtēt raksturu, vērtības un emocionālo pieejamību, neatkarīgi no tā, kā cilvēks izskatās.