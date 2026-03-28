Tieši tā šobrīd jādara vīrietim, lai iekarotu dāmas sirdi. Nē, tas nav tas, ko tu padomāji
Auksti, distancēti, noslēpumaini vīrieši vairs nepiesaista sievietes. Viņas grib, lai viņi būtu iejūtīgi, atbalstītu un, pats galvenais, pateiktu: "Es alkstu pēc tevis!"
Mūsdienās veidot attiecības var būt grūti. Kā skaidro attiecību koučs Monika Veisala (Monika Vasal), viņas klienti viņai ir teikuši, ka jūtas izdeguši, iepazīšanās lietotnes sagādā vilšanos un nogurdina, visas sarunas sāk saplūst kopā, un "goustošana" (ghosting) – situācija, kad cilvēks, ar kuru sākumā tev bija labs kontakts, pēkšņi pārtrauc ar tevi komunicēt, nepaskaidrojot iemeslu – ir jau kļuvusi par normu, un viņi sāk apšaubīt savu pievilcīgumu, vēsta "The Cosmopolitan".
Tikpat ļoti cilvēkus nogurdina arī vecās "spēlītes". Daudziem ticis iestāstīts, ka veidojot attiecības, nedrīkst izrādīt, ka esi ļoti ieinteresēts otrajā cilvēkā, savādāk tevi uzskatīs par izmisušu, nepievilcīgu, un tu zaudēsi varu attiecībās. Kā piemērs šādām "spēlītēm" ir tas, ka pēc tam, kad esi ieguvis simpātijas numuru, jāgaida trīs dienas, un tikai tad var uzrakstīt; kā arī atbildēt uz īsziņām uzreiz nedrīkst, un nav ieteicams atklāt, kā tu vēlies justies attiecībās.
Eksperte norāda, ka daži vīrieši joprojām uzskata, ka tā ir nepieciešams darīt, bet viņa norāda, ka bieži redz, ka viņas klienti neatšķir emocionālo distancēšanos no vēlmes būt pievilcīgiem.
"Distancēšanās var radīt intrigu sākumā," viņa saka. "Bet intriga nav tas pats, kas intimitāte."
Un cilvēki grib tuvības sajūtu, skaidrību attiecībās. Sociālajos tīklos sievietes dalās, ka vēlās romantiskus randiņus, lai vīrietis nebaidās izrādīt, ka ir ļoti ieinteresēts. Tiek runāts par to, ka "ir jātgriež vīrieši, kuri ilgojas, alkst ar tevi būt kopā".
@oscars Bring back men who yearn.
Par piemēru tiek ņemti varoņi no filmām un seriāliem, kuros ir "slow-burn romance" jeb pāris veido attiecības nesteidzīgi, pakāpeniski. Bieži vien varoņi kaislīgi ilgojās viens pēc otra, jo kaut kādu iesmeslu dēļ nevar būt kopā. Tādos brīžos, katrs mirklis kopā ar mīļoto šķiet ļoti piesātināts un intensīvs — skatieni, pieskārieni, čuksti. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc seriāls "Heated Rivalry" nesen strauji kļuva populārs.
"TikTok" platformā parādījies tēmturis "yearning" (tulkojumā: alkas). Video, kuros redzami vīrieši, kuri ir samīlējušies līdz ausīm savās dāmās, alkst viņām pieskarties. Jo tieši to vēlas redzēt sievietes, ka vīrietis nebaidās parādīt savu iekšējo maigumu. Un tiek norādīts, ka tas ir pozitīvi, ka vīriešus mudina būt atklātiem un nebaidīties būt ievainojamiem.
Bet jāatceras, ka nevajadzētu novest savu interesi līdz apsēstībai. Attiecību eksperti atgādina, ka ir svarīgi, vai tas, ko otrā pusīte saka, atbilst tam, ko tā dara. Ir patīkami, ja simpātija izrāda interesi pret ikdienišķām lietām, izturās ar cieņu, necenšas radīt diskomforta situācijas un nepārkāpj tavas robežas.
Attiecību eksperte arī norāda, ka galvenais ir saprast, vai aiz vēlmes ilgoties pēc partnera neslēpjas trauksme, bailes palikt pamestam.
Sievietes ilgojas pēc drošības sajūtas, pēc vīrieša, kurš nešaubās, ka viņa ir tā sieviete, kuru viņš vēlas – mūžīgi mūžos.