Kāpēc sievietēm tik ļoti patīk seriāls "Heated Rivalry"?
Šobrīd daudzi sociālajos tīklos apspriež seriālu “Heated Rivalry”. Taču kāpēc tas piesaista tik lielu uzmanību?
Kanādā uzfilmētais seriāls "Heated Rivalry" ir balstīts uz autores Reičelas Rīdas pirmajiem diviem romāniem – 2018. gada "Game Changer" un 2019. gada "Heated Rivalry". Tas ir stāsts par diviem hokejistiem – krievu izcelsmes spēlētāju Iļju Rozanovu un kanādieti Šeinu Holanderu –, kuri iemīlas viens otrā, bet ir spiesti slēpt savu seksuālo orientāciju.
Tie, kuri seko līdzi saturam par to, kādas grāmatas šobrīd ir vērts izlasīt vai kādas filmas un seriālus noskatīties, noteikti ir dzirdējuši par "Heated Rivalry". Un, ja esi noskatījies vismaz vienu video, kur kāds par to runā, algoritms parasti "piemet" klāt vēl piecus vai desmit, lai ievilktu tevi šī satura virpulī. Un es pamanīju, ka cilvēki, it īpaši heteroseksuālas sievietes, patiešām nebeidz to apspriest.
Seriāls pirmizrādi piedzīvoja Kanādas straumēšanas platformā "Crave" 2025. gada 28. novembrī. Vēlāk to iegādājās "HBO Max", un tas kļuva pieejams skatītājiem ASV un Austrālijā, pēc kā šovs strauji ieguva popularitāti. Pamanot, ka par seriālu sāk interesēties arī Eiropas auditorija, HBO to 2026. gada sākumā padarīja pieejamu skatīšanai Spānijā, Francijā, Beļģijā, Šveicē, Luksemburgā, Vācijā, Nīderlandē, Itālijā un citās teritorijās. Arī Latvijā dažādās straumēšanas platformās to jau ir iespējams noskatīties.
Bet kas tad ir īpašs šajā stāstā par diviem geju hokejistiem, kuriem nākas slēpt savas jūtas vienam pret otru, un kāpēc tas tik ļoti patīk daudzām sievietēm?
“Psychology Today” norāda, ka šis seriāls ļoti precīzi atspoguļo mūsdienās sāpīgo un neveiklo iepazīšanās procesu. Pat pāriem, kuriem šķietami ir neticama savstarpējā ķīmija, brīžiem ir grūti panākt emocionālo tuvību. Rodas jautājums, kāpēc mēs tik ļoti baidāmies izpaust savas patiesās jūtas vai palūgt to, kas mums ir nepieciešams attiecībās? Katru reizi, kad Šeins (Hadsons Viljamss) mēģina panākt emocionālo tuvību, viņu bieži noraida un apklusina Iļja (Konors Storijs).
Vēlme pēc skaidrības attiecībās – kas mēs esam viens otram, ko vēlamies no šīm attiecībām – mūsdienās nereti tiek uztverta kā izmisuma pazīme. Arī šiem diviem hokejistiem, kuru romāns ilga gadiem. Un, kad viņi beidzot ļaujas savām jūtām un pieķeras viens otram, tā ir sajūta, pēc kā ilgojas daudzi arī savā dzīvē.
Savukārt Zakārijs Zeins, “Grindr” seksa un attiecību eksperts, "Cosmopolitan" norāda, ka ļoti daudziem patīk stāsti, kuros savijas spriedze, ilgas un aizlieguma motīvi, tāpēc cilvēki bieži lasa grāmatas par ienaidniekiem kļūst par mīļotājiem. Daudziem patīk vērot, kā dusmas pāraug kaislībā.
Eksperts saka: "Tas var būt, vienkārši sakot, ļoti uzbudinoši neatkarīgi no cilvēka dzimuma vai orientācijas."
Seksa terapeits Keisijs Taners, "LELO" seksa eksperts, žurnālam “Cosmopolitan” norādīja, ka daudzām heteroseksuālām sievietēm seriāls “Heated Rivalry” patīk, jo viņas redz vīriešus darām to, ko vēlētos redzēt arī reālajā dzīvē – būt nevaldāmiem, bet vienlaikus arī neaizsargātiem. Šeins un Iļja spēj būt arī emocionāli intīmi, un tas ir tas, ko sievietes bieži neredz no vīriešiem, bet vēlētos piedzīvot arī savās attiecībās.
Tiek norādīts arī, ka tas ir stāsts par to, ka mums nav jābaidās no savām jūtām un nav jābaidās no atraidījuma – mīlēt nozīmē būt drosmīgam un riskēt.