FOTO: tetovējumu stāsti pārtop mūzikā - Emilija Bērziņa izdod debijas minialbumu

Mūziķes Emilijas Bērziņas minialbuma “Tintes Stāsts” prezentācija
Šodien, 19. septembrī, mūziķe EMILIJA (Emilija Bērziņa) dzimšanas dienā izdeva viņas debijas EP jeb minialbumu “Tintes Stāsts”. Sešu kompozīciju ieraksts pieejams populārākajos straumēšanas servisos.
“Tintes stāsts” ir ļoti personisks mūziķes domu lidojums par piedzīvoto pēdējo gadu laikā, kad pēc spožas debijas TV šovā “X-faktors” bija jādodas dzīvē un jāmeklē savs mākslinieka ceļš pašai.
“Man ir ļoti daudz tetovējumu un tāpat kā katram no tiem, katrai albuma dziesmai ir kāda īpaša nozīme. Pie sava debijas albuma strādāju ļoti cītīgi visu vasaru - pati rakstīju mūziku un tekstus, mācījos dažādus audio apstrādes veidus un visādi citādi darbojos ap ierakstīto materiālu, lai tas izklausītos tā kā esmu to iedomājusies,” stāsta EMILIJA.
Mūziķei talkā nāca arī zviedru producents Povels Olsons (Povel Olsson), lai palīdzētu realizēt EMILIJAS vīziju. EP izdots ar ierakstu un menedžmenta kompānijas “8 whales” atbalstu.