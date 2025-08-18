Emilija izdod jaunu dziesmu "Pašam būt"
Mūziķe Emilija (Emilija Bērziņa) laidusi klajā jaunu dziesmu “Pašam būt”. Māksliniece to jau kādu laiku izpilda savos koncertos un nu tā piedzīvo pirmatskaņojumu arī straumēšanas servisos.
“Mana jaunā dziesma ir par sevis meklēšanu un atrašanu, tā ir nedaudz nostaļģiska. “Pašam būt” uzrakstīju jau pirms pusotra gada, esmu to daudz spēlējusi koncertos. Priecājos, ka vasaras noslēgumā to beidzot izdevās līdz galam noproducēt un izdot,” stāsta Emilija. Dziesmas vārdu un mūzikas autore ir Emilija pati, savukārt, muzikālais producents ir Povels Olsons (Povel Olsson) no Zviedrijas. Dziesmas vāciņa dizainu veidoja Zahars Subotins.
“Pašam būt” izskanēs arī šo sestdien, 23. augustā, kad Emilija būs īpašais viesis “Prāta Vētras” koncertā Mežaparka Lielajā estrādē, kur viņa atklās vakaru jau plkst. 19:00. Emilija: “Esmu ļoti pagodināta un patīkami satraukta par iespēju viesoties “Prāta Vētras” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncertā Mežaparkā! Kā skatītājs biju tūres atklāšanas koncertā Jelgavā un redzēju iespaidīgo koncertšovu. Jau nevaru sagaidīt, kad varēšu arī savu dziesmu “Pašam būt” jaunā skanējumā nospēlēt uz vienas skatuves ar Latvijas mūzikas stūrakmeņiem!”