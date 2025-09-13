Radio "EHR Latviešu Hiti" balvas "Gada hits" pretendentu izziņošana; 04.09.2025.
"Gada hits" ir vienīgā komercradio veidotā muzikālā balva Latvijā, kas gada garumā apkopo un atspoguļo aktuālos skaņdarbus, lai noskaidrotu dziesmu, ...
"X faktora" uzvarētāja Emilija Bērziņa piepildījusi sapni par toipūdeli
Dziedātāja Emilija Bērziņa piepildījusi savu ilgi loloto sapni – viņa nu jau pusotru mēnesi ir toipūdeļa Beilija Blu Bendžamina Bērziņa saimniece.
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", tad "Eiropas hitu radio" rīkotā pasākumā "Gada hits" nominantu izziņošanā ar Emilijas četrus mēnešus veco suņuku Beiliju Blu Bendžaminu dziedātājas kolēģi vēlējās gan samīļoties, gan kopā nobildēties. “Viņam ir tāda īpatnība, ka ir nevis spalva, bet mati. Tas nozīmē, ka viņš ir draudzīgs cilvēkiem, kuriem ir alerģijas. Man pašai ir alerģija no mājdzīvnieku siekalām, arī no Beilija, bet tas ir mans suns, es jau sāku pie viņa pierast,” pastāsta Emilija.
Dziedātāja jau vairākus gadus sapņojusi par brūnu toipūdeļa šķirnes suni. “Iepriekš bija jāņem vērā finansiālais stāvoklis, atrašanās vieta, vai es vispār spēšu parūpēties par sunīti un dot viņam to, kas nepieciešams. Pirms trim gadiem domāju, ka nu jau ir laiks, tomēr vēl nebiju gatava. Nu esmu! Beiliju rezervēju pie audzētājiem Lietuvā un pati braucu pakaļ,” viņa stāsta.
Beilijs Blu Bendžamins pie Emilijas ir jau pusotru mēnesi, bijis līdzi uz koncertiem un pasākumiem un aug par saviesīgu burziņu apmeklētāju. “Kamēr esmu aizņemta uz skatuves, Beiliju pieskata mana uzticama draudzene. Es ļauju, ka Beiliju samīļo arī citi, tā iegūstot prieku un saviļņojumu visai dienai, jo man pašai, ja ir stress, atliek tik paņemt Beiliju rokās, kā iestājas miers. Beilijs ir ļoti komunikabls – līdzko garām iet cilvēki, viņš sāk luncināt asti un grib samīļoties,” atklāj dziedātāja un priecājas, ka Beilijs ir lieliski pielāgojies viņas dzīvesveidam: “Ja dodos uz radio interviju, viņš zina, ka pie mikrofona nevajadzētu riet. Un mašīnā, kad ir sešas stundas jāpavada ceļā, dodoties no koncerta uz koncertu, viņš uzvedas mierīgi – guļ savā gultiņā un, ievērojot drošību, ir arī piesprādzēts.”
Dodoties ārpus mājas, Emilija ņem līdzi ne tikai savu, bet arī Beilija somu, kurā ir viss nepieciešamais – bundžiņas ar ēdamo, našķi, speciāla pudelīte/bļodiņa, no kuras padzerties, maisiņi atkritumiem. “Viņš vēl ir maziņš, viņam jāsaprot, ka krūmiņos ir okay, bet dīvānā un uz paklājiem nav okay,” tā dziedātāja, kas pašlaik piestrādā pie Beilija audzināšanas: “Ja redzu, ka viņš nokārtojas uz suņiem paredzētā paklājiņa, apbalvoju viņu ar našķīti. Pēdējā laikā novēroju, ka viņam jau sanāk arvien labāk.”