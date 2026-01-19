"Es nevaru dziedāt par sāpēm, ja pati tās neesmu jutusi," - šova "Pārdziedi mani!" uzvarētāja Emilija par attiecībām, emocijām un mūziku
Dziedātāja Emilija pašlaik ir uzmanības centrā, un publika viņu ļoti mīl. Viņas dzīvesstāsts ir bijis skaudrs, un tieši mūzika daudzkārt ir bijis spēks, kas burtiski vilcis uz priekšu.
Emilijas attiecības ar ģimeni nekad nav bijušas vienkāršas, taču tieši pēdējos gados viņa apzināti ieguldījusi laiku un emocionālo darbu, lai tās sakārtotu. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" šova "Pārdziedi mani!" uzvarētāja neslēpj, ka ir attiecībās un dzīvo kopā ar savu partneri.
Ar Emilijas uzvaru noslēdzas šovs "Pārdziedi mani"; 17.01.2026.
Skatītāji Emiliju iepazina, kad viņa piedalījās un uzvarēja "X faktorā", nu triumfējusi šovā "Pārdziedi mani!". Tagad notiek gatavošanās "Supernovai". Jaunā dziedātāja ir pārliecināta – emocionālas dziesmas nav iespējams nodziedāt tikai tehniski pareizi. “Manuprāt, dziesmai ir jābūt izdzīvotai. Es nevaru dziedāt par sāpēm, ja pati tās neesmu jutusi,” viņa saka. Viņai svarīgākais nav perfekti trāpītas notis vai akadēmiska precizitāte. Galvenais ir sajūta. Dziedāšana Emilijai ir veids, kā vēlreiz iziet cauri savām emocijām un reizē no tām atbrīvoties. “Tā ir kā terapija. Dažreiz pat sāpīga, bet ļoti vajadzīga.”