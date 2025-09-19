Emilija Bērziņa dzimšanas dienā laiž klajā savu debijas minialbumu “Tintes Stāsts”
Šodien, 19. septembrī mūziķes EMILIJAS (Emilija Bērziņa) dzimšanas dienā klajā nācis viņas debijas EP jeb minialbums “Tintes Stāsts”. Sešu kompozīciju ieraksts pieejams populārākajos straumēšanas servisos.
“Tintes stāsts” ir ļoti personisks mūziķes domu lidojums par piedzīvoto pēdējo gadu laikā, kad pēc spožas debijas TV šovā “X-faktors” bija jādodas dzīvē un jāmeklē savs mākslinieka ceļš pašai. “Man ir ļoti daudz tetovējumu un tāpat kā katram no tiem, katrai albuma dziesmai ir kāda īpaša nozīme. Pie sava debijas albuma strādāju ļoti cītīgi visu vasaru - pati rakstīju mūziku un tekstus, mācījos dažādus audio apstrādes veidus un visādi citādi darbojos ap ierakstīto materiālu, lai tas izklausītos tā kā esmu to iedomājusies,” stāsta EMILIJA. Mūziķei talkā nāca arī zviedru producents Povels Olsons (Povel Olsson), lai palīdzētu realizēt EMILIJAS vīziju. EP izdots ar ierakstu un menedžmenta kompānijas “8 whales” atbalstu.
Mūziķes ķermeni klāj aptuveni 50 tetovējumi un minialbumā “Tintes Stāsts” stāsti par tiem ietērpti dziesmās “Vērmanes Dārzs”, “Divatā”, “Pašam Būt”, “Tintes Stāsts”, “Mūžību Tev” un “Zvaigznēs”. Mūziķe ielūdz klausītāju pietuvoties viņas personībai ļoti intīmi - teju kā dziesminieki vedot cauri stāstiem tikai ģitāras pavadībā. Albuma noformējumu arī radījusi EMILIJA pati, izveidojot fotosesijas moodboard un noprezentējot to fotogrāfei Vinitai Vilcānei-Krilovai. “Ar šo albumu es vēlos ne tikai apsveikt sevi dzimšanas dienā, bet arī iedrošināt visus, kuri jutušies bezcerīgi, vieni un pazaudējušies. Mēs neesam vieni! Pateicos ikvienam, kurš ir ar mani kopā kādā dzīves posmā, tas iedvesmo mani radīt vēl un vēl,” turpina EMILIJA.
Pavisam drīz jaunā mūziķe piedalīsies kādā īpašā TV projektā, tādēļ aicinām viņas gaitām sekot līdzi Instagram, Facebook un TikTok.