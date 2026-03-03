Katrs astotais jaunietis Latvijā atzīst, ka viņam nav draugu, liecina aptauja
Jaunieši, kuriem nav draugu, visbiežāk kā iemeslus min grūtības iepazīties ar jauniem cilvēkiem, nespēju uzticēties citiem un ierobežotas iespējas satikt jaunus draugus.
Lielākajai daļai jauniešu (87 %) Latvijā ir vismaz viens īsts draugs, tomēr katrs astotais jaunietis (13 %) atzīst, ka viņam draugu nav vai arī viņš nav pārliecināts, vai tādi ir, liecina multipakalpojumu uzņēmuma "Tele2" un pētījumu aģentūras "Rait Group" veiktā aptauja.
Aptaujā, kas veikta, uzsākot Latvijā ilgstošākās izglītības iniciatīvas "Čē Čē Čempionāts" 20. sezonu, noskaidrots, ka pilsētās jauniešiem kopumā ir plašāks tuvu draugu loks nekā lauku reģionos. Ja lauku reģionos jauniešiem biežāk ir viens vai divi tuvi draugi (61 %), tad Rīgā un pilsētās visbiežāk jauniešiem (50 %) ir trīs līdz pieci tuvi draugi. Tam ir arī loģisks skaidrojums – pilsētās ir lielāks iedzīvotāju skaits, plašākas socializēšanās un ārpusskolas nodarbību iespējas, kā arī mazāki attālumi starp dzīvesvietām, kas var veicināt biežāku satikšanos un jaunu draudzību veidošanos.
Aptaujas dati apliecina, ka, neraugoties uz digitālās vides nozīmīgo lomu jauniešu ikdienā, draudzība joprojām galvenokārt balstās klātienes attiecībās. Vairāk nekā puse (62 %) jauniešu norāda, ka draudzību pārsvarā uztur, tiekoties ar draugiem aci pret aci. Trešdaļa (33 %) draudzējas gan klātienē, gan tiešsaistē, savukārt tikai 5 % jauniešu atklāj, ka viņu draudzības pastāv vienīgi digitālajā vidē.
Aptaujas rezultāti rāda, ka lauku reģionos digitālajai videi ir lielāka nozīme draudzību veidošanā un uzturēšanā nekā pilsētās. Jaunieši ārpus lielajām pilsētām biežāk gan iepazīstas, gan uztur attiecības tiešsaistē, salīdzinot ar saviem vienaudžiem pilsētvidē. Tas apliecina, ka digitālie rīki Latvijas reģionos bieži vien kļūst par būtisku platformu sociālo kontaktu veidošanai un uzturēšanai.
"Viens no būtiskiem jauniešu attīstības uzdevumiem ir veidot tuvas, ciešas attiecības. Jauniešiem ir nepieciešamas attiecības, lai vispusīgi attīstītos – bez tuvām attiecībām vai draugiem pieaug izolācijas risks, kā arī var attīstīties trauksme, depresija un citas mentālās veselības grūtības. Digitālā vide var būt veids, kā jaunietis uzsāk kontaktu, taču ārkārtīgi nozīmīgi, lai būtu arī klātienes saskarsme. Tas, ka jaunieši izmanto digitālo vidi kā resursu, kad netiekas klātienē, var palīdzēt nostiprināt attiecības. Tomēr tieši klātienes saskarsme palīdz attīstīt sociālās prasmes, kas ir būtiskas veselīgai emocionālai un sociālai attīstībai," stāsta psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite Gunita Kleinberga.
"Aptaujas dati ir gan iedrošinoši, gan satraucoši. No vienas puses, redzam, ka lielākajai daļai jauniešu ir vismaz viens īsts draugs. No otras puses – katrs astotais jaunietis jūtas viens vai nav pārliecināts par īstu draudzību savā dzīvē. Tas ir signāls mums visiem – vecākiem, skolām un sabiedrībai kopumā –, cik svarīgi ir radīt vidi, kur jaunieši var droši iepazīties, uzticēties un veidot attiecības. Digitālā vide var palīdzēt uzturēt kontaktu, īpaši reģionos, taču īsta piederības sajūta, uzticēšanās un komandas gars rodas, satiekoties klātienē. Tāpēc "Čē Čē Čempionāts" jau 20 gadus ir platforma, kur jaunieši ne tikai saliedē savu klasi, bet arī iegūst draugus no visas Latvijas," stāsta "Tele2" valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.