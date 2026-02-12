Viens vienkāršs ikdienas ieradums var pasargāt pusaudžus no elektroniskajām cigaretēm
Izrādās, atbilde uz jautājumu, kā pasargāt pusaudžus no alkohola, narkotikām un elektroniskajām cigaretēm, var slēpties pie vakariņu galda.
Nesen žurnālā "Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma" publicēts pētījums apstiprina, ka regulāras un patīkamas ģimenes aktivitātes spēlē pārsteidzoši lielu lomu psihoaktīvo vielu lietošanas profilaksē jauniešu vidū.
Pētījums parādīja, ka jo kvalitatīvāk norit kopīga ģimenes maltīte, jo retāk pusaudži lieto alkoholu, marihuānu un elektroniskās cigaretes. Vienlaikus jāuzsver, ka bērniem, kuri piedzīvojuši smagu traumu, ar kopīgām vakariņām vien nepietiek.
Zinātnieki analizēja datus par vairāk nekā 2000 pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem un viņu vecākiem. Tomēr "kvalitatīvas ģimenes vakariņas" nenozīmē tikai ēdienreizi.
Pētījumā tika vērtēti vairāki aspekti:
- Saziņa – vai pie galda patiešām notiek sarunas?
- Atmosfēra – vai tā ir patīkama?
- Digitālie traucēkļi – vai viedtālruņi ir nolikti malā?
- Regularitāte – vai maltītes tiek plānotas regulāri?
Rezultāti bija pārliecinoši. Ģimenēs ar zemu stresa līmeni, kur kopīgās maltītes bija saturīgas, pusaudžu narkotiku lietošana bija par 22–34% zemāka.
ASV Universitātes "Tufts" profesore un pētījuma vadošā autore Mārdžija Skīra skaidroja, ka regulāra laika pavadīšana kopā ar ģimeni rada drošu rutīnu. "Šie secinājumi apstiprina, ka kopīga maltīte ar ģimeni ir praktisks un vienkāršs veids, kā mazināt jauniešu riskantu uzvedību," norādīja Skīra.
Pēc viņas teiktā, kopīgas ēdienreizes sniedz vecākiem dabisku iespēju iesaistīties bērnu dzīvē un sarunāties ar viņiem, kas ar laiku stiprina savstarpējo uzticēšanos.
Tomēr pētījums arī liecina, ka tā nav brīnumlīdzeklis. Jauniešiem, kuri piedzīvojuši četrus vai vairāk smagus traumatiskus notikumus, piemēram, vardarbību vai cietsirdīgu izturēšanos ģimenē, kopīga maltīte nesniedz tik izteiktu aizsargājošu efektu.
Sarežģītās situācijās pusaudžiem nepieciešama mērķtiecīgāka palīdzība. Kopīgas vakariņas var būt stabils pamats, taču dziļām traumām nepieciešama profesionāla iejaukšanās.
Lai gan tas ir novērojumu pētījums un nepierāda tiešu cēloņsakarību, vēstījums ir skaidrs: kopīgas vakariņas ir ieguldījums bērna nākotnē. Tā ir pusstunda dienā, kad ģimene noliek malā ekrānus un pievēršas viens otram, vēsta "Fox News".