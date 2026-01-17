Kā runāt ar pusaudzi par seksu? Pieejamas darba lapas īpaši jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem
Biedrība “Papardes zieds” ir izveidojusi materiālu, kurš palīdzēs sarunās ar bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem par tēmām, kuras ir svarīgas ikvienam pieaugot.
Darba lapas veidotas, lai veicinātu izpratni par ķermeni, attiecībām, privātumu un veselību. Tās sniedz ne tikai praktisku atbalstu jauniešiem, bet arī emocionālu drošību vecākiem, kuri ikdienā sastopas ar jautājumiem, par kuriem bieži vien ir grūti runāt.
“Papardes zieds” arī aicina vecākus būt radošiem materiāla pielietojumā:
Katrs bērns ir īpašs, apveltīts ar unikālu pasaules izpratni un uztveri. Materiālā ir apkopotas mūsu organizācijā uzkrātās atziņas daudzu gadu garumā, taču iespējams, ka te būs kaut kas tāds, ko jūsu bērns neuztvers un nesapratīs.
Tādēļ aicinājums jums – mammām, tētiem, skolotājiem, asistentiem, aprūpētājiem: esiet radoši! Izmantojiet šo kā iedvesmu, kā pamatu un veidojiet savus materiālus!
Piemēram, ja bērns nevar “nolasīt” uzzīmēto dvieli, kurš salocīts un novietots kaudzē, jo viņa mājās dvieļi stāv pakarināti uz āķīša, atrodi attēlu ar dvieli uz āķīša žurnālā vai nofotogrāfējiet to un izgatavojiet tieši jūsu bērnam saprotamu attēlu vai piktogrammu! Pielāgojiet vārdus un attēlus, lai bērnam tie būtu saprotami.
Ja bērna ģimenē tiek lietots vārds “joki”, nevis humors, izmantojiet vārdu, kurš būs saprotams bērnam! Ja bērns nevar saprast zīmējumā attēloto, izdomājiet veidu, kā bērnam to parādīt citādāk!
Esiet pacietīgi un vairrākkārtīgi atkārtojiet apgūto! Tikai pēc daudzkārtējas atkārtošanas un pacietīgas skaidrošanas jūs palīdzēsiet bērnam pieaugt, iemācīties higiēnas rutīnu, saprast atšķirību starp privāto un publisko. Šīs prasmes ļaus justies droši situācijās, kad bērns atradīsies starp citiem bērniem, grupu dzīvoklī, dienas centrā, veikalā un jebkurā citā vidē.