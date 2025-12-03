Viedtālruņa lietošana agrā bērnībā palielina aptaukošanās un depresijas risku pusaudžu gados.
Bērni
Šodien 23:18
Viedtālruņa lietošana agrā bērnībā palielina aptaukošanās un depresijas risku pusaudžu gados
Bērniem, kuriem viedtālrunis bijis pieejams pirms 12 gadu vecuma sasniegšanas, pusaudžu gados ir būtiski augstāks risks saskarties ar depresiju, aptaukošanos un hronisku miega badu, secināts ASV zinātnieku veiktā pētījumā.
Pētnieki analizējuši datus par vairāk nekā 10 000 bērnu, lai noskaidrotu sakarību starp agrīnu viedierīču lietošanu un veselības problēmām vēlākā vecumā. Dati liecina, ka pastāv tieša saikne starp viedtālruņa iegūšanu īpašumā agrā bērnībā un veselības traucējumiem pusaudžu vecumposmā.
Vienlaikus eksperti norāda, ka pati ierīce nav uzskatāma par viennozīmīgi kaitīgu – tā var kalpot kā palīgs mācību procesā un veicināt sociālo adaptāciju.
Tomēr, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz veselību, speciālisti uzsver nepieciešamību stingri uzraudzīt un ierobežot bērnu pie ekrāniem pavadīto laiku.