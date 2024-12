Kā fiziskās aktivitātes palīdz atvairīt drūmas domas un depresiju

Vēl viens veids, kā samazināt depresiju, varētu būt dejošana, taču pētnieki atzina – šī nodarbe ir tik ļoti maz pētīta, ka tās efektivitāti ir grūti pienācīgi novērtēt. Jo intensīvākas bija fiziskās aktivitātes, jo labāks bija efekts. Par labu nāca arī sportošana grupā, kas lika pētniekiem aizdomāties – sava loma noteikti ir arī sociālajai mijiedarbībai, taču, šķiet, depresiju samazināt palīdz pati vingrošana un viss, kas ar to saistīts. Piemēram, joga, taiči un ciguns veicina apzinātību, skriešanas un pastaigu pievienotā vērtība ir laika pavadīšana svaigā gaisā. Fiziskās aktivitātes kopumā rada sajūtu, ka tu pats sev uzlabo stāvokli. To nevar just, ja vienkārši iedzer tableti. Tāpēc - sportojiet! Tā ir pirmā lieta, kas jādara, lai aizgaiņātu drūmas domas un bezcerību.