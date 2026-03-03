Ukraina ieguvusi dokumentus, kur sīki aprakstīti Kremļa plāni, tajos pieminēta arī Odesa
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas puse ir ieguvusi piekļuvi Krievijas Federācijas stratēģiskajiem dokumentiem, kas atklāj okupantu plānus 2025. - 2027. gadam.
Prezidents norāda, ka Kremļa mērķi ir tālu no faktiskās situācijas frontē. Zelenskis to paziņoja tikšanās laikā ar žurnālistiem, vēsta "RBC-Ukraina".
Šajos dokumentos, pēc valsts vadītāja teiktā, ir minēti plāni par pilnīgu Doneckas un Luhanskas apgabalu okupāciju, kā arī mēģinājumi virzīties uz Zaporižjas un Dnipro apgabalu. Turklāt dokumenti skaidri norāda uz okupantu interesi par Odesas apgabalu. Tomēr Zelenskis uzsvēra, ka šie plāni joprojām ir tikai uz papīra un tos neatbalsta Krievijas armijas faktiskās spējas.
Prezidents norādīja, ka Krievijas karaspēks nav izpildījis 2025. gada beigām noteiktos mērķus, kas apdraud viņu turpmākās operācijas. Tāpēc plānotā pavasara ofensīva tagad ir faktiski novērsta. Viņš paziņoja, ka Krievija vēlas turpināt uzbrukumus, taču tai trūkst resursu liela mēroga ofensīvai. Jauna plaša mēroga ofensīvas laiks joprojām ir neskaidrs un atkarīgs no dažādiem faktoriem, sākot ar armijas papildināšanu un beidzot ar ekipējuma un munīcijas nodrošināšanu, kā arī no Ukrainas bruņoto spēku spējas paplašināt savas iespējas.