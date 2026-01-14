Grūtniecēm un māmiņām kompensēs medikamentus 100% apmērā, lēmusi valdība. Uzzini, kādos gadījumos tas notiks
Pilnā apmērā no valsts budžeta turpmāk tiks kompensēti medikamenti grūtniecēm un mātēm dzemdību un pēcdzemdību periodā noteiktu slimību un komplikāciju gadījumos, informē Veselības ministrijā.
To paredz otrdien valdībā apstiprinātās izmaiņas noteikumos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.
Līdz ar izmaiņām valsts pilnā apmērā apmaksās mazmolekulāro heparīnu izmaksas grūtniecēm un nedēļniecēm ar augstu dziļo vēnu trombozes vai plaušu embolijas risku, intravenozo dzelzs preparātu izmaksas, kā arī recepšu perorālos medikamentus, kas nepieciešami grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību periodā radušos komplikāciju ārstēšanai.
Līdz ar to pilnā apmērā no valsts budžeta turpmāk tiks kompensētas zāles slimību grupām "Venozas komplikācijas grūtniecības laikā" un "Citur klasificētas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu". Līdz šim šo slimību ārstēšanai paredzētie medikamenti tika kompensēti 75% apmērā.
Līdz šim pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem tika kompensēti tikai medikamenti kategorijā "Cukura diabēts, kas sācies grūtniecības laikā", savukārt pārējām slimībām kategorijā "Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods" kompensācijas apmērs ir zemāks. Turpmāk pilnā apmērā tiks kompensēti medikamenti visām minētajām slimību grupām.
Izmaiņas pieņemtas, lai īstenotu Ministru kabineta pagājušā gada rīkojumu par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2025.-2027. gadam.
Noteikumu īstenošanai paredzēts papildu valsts budžeta finansējums 1 380 314 eiro apmērā gadā. Finansējums iestrādāts prioritārā pasākuma "Mātes un bērna veselības uzlabošana" apakšpasākumā "Medikamentu pieejamība grūtniecēm un nedēļniecēm" un tiks nodrošināts Veselības ministrijas (VM) budžeta programmā "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", ko administrē Nacionālais veselības dienests (NVD).
VM norāda, ka mātes un bērna veselība ir viena no nozares prioritātēm, jo komplikācijas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā var ietekmēt gan sievietes, gan bērna veselību un dzīvību. Savlaicīga un pilnā apmērā apmaksāta ārstēšana var mazināt smagu veselības seku risku un ilgtermiņā samazināt arī kopējās veselības aprūpes izmaksas.
LETA jau rakstīja, ka no šī gada valsts apmaksās plašāku medicīniskās apaugļošanas, grūtnieču ģenētiskās izmeklēšanas un pēcdzemdību aprūpes pakalpojumu klāstu, paredzot gan papildu procedūras neauglības ārstēšanā, gan lielāku atbalstu riska grupas grūtniecēm un jaunajām mātēm, aģentūru LETA informēja NVD.
No šī gada tiks nodrošinātas trīs valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras gadījumos, ja pēc iepriekšējās procedūras nebūs iestājusies grūtniecība. Līdz šim valsts apmaksāja divus mēģinājumus. Kā aģentūru LETA informēja VM, medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšana ļaus nodrošināt lielākas iespējas saņemt valsts apmaksātus reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumus, pie noteiktiem apstākļiem apmaksājot vairāk nekā divus mēģinājumus.
Vienlaikus no šī gada tiks apmaksāts jauns pakalpojums - embriju pirmsimplantācijas diagnostika. Tā paredzēta ģimenēm, kurās tiek pārmantotas monogēnas saslimšanas, lai novērstu tādu embriju pārnesi, kas varētu rezultēties ar neveiksmīgu grūtniecību.
Tāpat no šī gada valsts apmaksās neinvazīvā prenatālā testa (NIPT) veikšanu visām riska grupas grūtniecēm ar izmainītiem pirmā trimestra skrīninga rezultātiem, paaugstinātu trisomiju risku vai sievietēm vecumā virs 35 gadiem, nodrošinot agrīnu ģenētisko traucējumu diagnostiku bez invazīvām procedūrām.
NIPT tests ļauj izvērtēt augļa hromosomu skaitu, izmantojot mātes asiņu paraugu. Tests analizē augļa brīvās DNS daļiņas, kas cirkulē grūtnieces asinīs, lai noteiktu, vai auglim ir paaugstināts risks biežākajām hromosomu skaita izmaiņām, piemēram, Dauna sindromam, Edvardsa sindromam un Patau sindromam.
Līdztekus no šī gada tiks īstenots pilotprojekts "Vecmātes mājas vizīte", kura laikā Rīgā un reģionos valsts apmaksātu pēcdzemdību aprūpi saņems vairāk nekā 700 jaunās mātes, lai pirmajās nedēļās pēc dzemdībām nodrošinātu atbalstu gan jaundzimušā veselībai, gan sievietes fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
Papildu līdzekļi arī došot iespēju palielināt ambulatoro konsultāciju skaitu par 43 000, paplašinot pieejamību pediatra un ārstu speciālistu konsultācijām kardioloģijā, neiroloģijā, endokrinoloģijā, gastroenteroloģijā, pulmonoloģijā, dermatoveneroloģijā, alergoloģijā, anestezioloģijā un citās specialitātēs, kā arī nodrošināt par 57 000 vairāk ambulatoro izmeklējumu, tostarp ultrasonogrāfiju, rentgenoloģiju, kodolmagnētisko rezonansi, doplerogrāfiju un sirds un nervu sistēmas funkcionālos izmeklējumus.
Kopumā mātes un bērna veselības jomā šogad paredzēts papildu finansējums 20,9 miljonu eiro apmērā, kas pēc aplēsēm ļaus veselības aprūpes pakalpojumus saņemt aptuveni 100 000 pacientu vairāk, mērķtiecīgi mazinot rindas bērniem uz nepieciešamo aprūpi, skaidro VM.