Porziņģa "Warriors" pārtrauc neveiksmju sēriju, "Spurs" garākā uzvaru sērija desmit gadu laikā
Goldensteitas "Warriors" komanda, spēlējot bez saslimušā Kristapa Porziņģa, trešdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā.
"Warriors" viesos ar rezultātu 133:112 (34:31, 40:22, 22:23, 37:36) pārspēja Memfisas "Grizzlies" komandu. Porziņģis izlaida trešo maču pēc kārtas. Iepriekš treneris Stīvs Kers atklāja, ka iespējama latvieša atgriešanās ierindā šīs nedēļas beigās.
Uzvarētāju rindās astoņi spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu rādītāju, bet rezultatīvākais ar 21 punktu bija Vils Ričardss, kamēr pa 19 punktiem pievienoja Brendons Podziemskis un Garijs Peitons jaunākais. "Wrriors" komanda šo maču aizvadīja bez saslimušā Porziņģa, kā arī traumētajiem Stefena un Seta Karijiem, Dreimonda Grīna un De'Entonija Meltona.
Mājinieku sastāvā, kuriem savainojumu dēļ nevar palīdzēt Kentaviuss Koldvels-Poups, Kails Andersons, Zeks Īdijs, Brendons Klārks un Dža Marants, rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Gregorijs Džeksons, bet 22 punktus guva Tajs Džeroms.
"Warriors" ar 31 uzvarām 59 mačos ieņem astoto vietu Rietumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Losandželosas "Lakers" basketbolistus.
Citā spēlē Kārtējo uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā trešdien svinēja Sanantonio "Spurs" vienība, kas viesos pieveica Toronto "Raptors" komandu. "Spurs" bija pārāki ar 110:107 (30:29, 27:30, 21:31, 32:17), tiekot pie desmitā panākuma pēc kārtas.
Uzvarētāju rindās 21 punktu guva Devins Vasels, 20 punktus pievienoja De'Ārons Fokss, bet komandas līderis Viktors Vembanjama šoreiz sakrāja vien 12 punktus un astoņas bumbas zem groziem, taču bloķēja piecus metienus. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Brendona Ingrema 20+11 un Imanuela Kviklija 20 gūtie punkti. "Spurs" ar bilanci 42-16 Rietumu konferencē ieņem otro pozīciju, bet "Raptors" ar 34 uzvarām un 25 zaudējumiem ir piektie Austrumu konferencē.
Tikmēr zaudējumu trešdien piedzīvoja Rietumu konferences līdere un pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder", kas viesos piekāpās Austrumu konferences un visas līgas līderei Detroitas "Pistons". Detroitieši mājās bija pārāki ar 124:116 (22:34, 36:18, 36:28, 30:36), savu bilanci uzlabojot līdz 43-14. Džeilens Durens uzvarētāju rindās guva 29 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas zem groziem, bet 29 punkti un 13 rezultatīvas piespēles bija Keida Kaningema kontā.
"Thunder" sastāvā, kuriem traumu dēļ nevarēja palīdzēt pieci no sešiem rezultatīvākajiem spēlētājiem (Šejs Gildžess-Aleksandrs, Četrs Holmgrens, Aizija Hartenšteins, Edžejs Mičels un Džeilens Viljamss), 30+11 sakrāja Džeilins Viljamss, bet pa 20 punktiem katrs guva Ārons Viginss un Džareds Makeins. "Thunder" ar bilanci 45-15 saglabā pirmo vietu Rietumu konferencē.
Tikmēr četru uzvaru sērija trešdien pārtrūka Austrumu konferences vicelīderei Bostonas "Celtics", kas viesos ar 84:103 (24:21, 24:26, 19:30, 17:26) piekāpās Denveras "Nuggets" komandai. Uzvarētāju rindās ar 30+12 un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nikola Jokičs, bet 14 punktus guva Tims Hārdavejs jaunākais. Savukārt bostoniešu sastāvā Džeilens Brauns sakrāja 23+11, kamēr 20 punkti bija Derikam Vaitam.
"Nuggets" ar bilanci 37-22 ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē, bet "Celtics" ar 38 uzvarām un 20 zaudējumiem saglabā otro vietu Austrumos.