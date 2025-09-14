Par mākslīgu zāļu nepieejamības radīšanu sodīti vairāki medikamentu lieltirgotāji
Par mākslīgu zāļu nepieejamības radīšanu sodīti vairāki medikamentu lieltirgotāji, tostarp SIA "Tamro" un SIA "Magnum Medical", šovakar vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
No janvāra Latvijā ir spēkā jauni zāļu cenu veidošanas noteikumi. Tie samazināja uzcenojumu, ko medikamentiem var pielikt lieltirgotāji un aptiekas. Iepriekš to aprēķināja proporcionāli ražotāja cenai, bet tagad piecenojums ir fiksēts.
Pagājušajā nedēļā Veselības ministrijas (VM) pārstāvji Saeimas deputātus komisijā iepazīstināja ar zāļu cenu reformas pirmā pusgada rezultātiem. Tika stāstīts arī par to, ka viens medikamentu lieltirgotājs šogad saņēmis sodu no Veselības inspekcijas par mākslīgu apgādes traucējumu izraisīšanu.
Par mākslīgu zāļu nepieejamības radīšanu Veselības inspekcija sodījusi divus medikamentu lieltirgotājus - "Tamro" un "Magnum Medical". Par pārkāpumiem katram piemērots 5000 eiro liels naudassods.
"Magnum Medical" ir trešais lielākais zāļu vairumtirgotājs Latvijā. Tam pieder "Apotheka" aptiekas. Uzņēmums sodīts, jo tas nepiegādāja zāles, lai gan tās bija krājumā. Aptieka no tirgotāja pasūtīja trīs kompensējamo medikamentu paciņas, taču uzņēmums pieprasīja pasūtīt vismaz 20. Aptiekai neko citu nevajadzēja, tāpēc piegāde nenotika.
Lieltirgotājs "Tamro" ir otrais lielākais zāļu izplatītājs valstī, un tas saistīts ar "Benu aptieku" tīklu. Uzņēmums sodīts, jo zāles aptiekām piegādājis, neievērojot rindas kārtību. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Svens Henkuzens neuzskata, ka "Tamro" rīkojies ļaunprātīgi, tā drīzāk ir bijusi kļūda.
"Nekā personīga" zināms, ka Veselības inspekcija par mākslīgu zāļu nepieejamības radīšanu sodījusi arī trešo lieltirgotāju, taču uzņēmums uzlikto sodu apstrīdējis tiesā.
Kā liecina portālā "Firmas.lv" pieejamā informācija, SIA "Tamro" dibināts 1993.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,865 miljoni eiro. Uzņēmums pieder SIA "Phoenix Baltics Holding", kas savukārt pieder vācu uzņēmumam "Phoenix International Holdings GmbH". Patiesie labuma guvēji ir Vācijas pilsoņi Ludvigs Kurts Merkls un Jutta Klēra Breu. Uzņēmums laikā no 2023.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.janvārim apgrozīja 199,65 miljonus eiro, finanšu gadu noslēdzot ar 7,63 miljonu eiro peļņu. Jaunāki dati par uzņēmuma darbību nav pieejami.
Tikmēr SIA "Magnum medical" dibināts 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir 952 394 eiro. Uzņēmums pieder igauņu uzņēmumam "Magnum AS", savukārt patiesais labuma guvējs ir Igaunijas pilsonis Marguss Linnamē. Uzņēmums laikā no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 30.aprīlim apgrozījis 125,7 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 3,93 miljonu eiro peļņu. Jaunāki dati par uzņēmuma darbību nav pieejami.
Kā ziņots, no šī gada 1.janvāra tika ieviests jauns zāļu cenu veidošanas modelis ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu, efektīvu un ilgtspējīgu zāļu cenu veidošanas mehānismu.
Ar reformas ieviešanu iedzīvotājiem ir jāmaksā 75 centi par farmaceitu pakalpojumu.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos 75% iedzīvotāju izdevumi par zālēm samazinājušies vidēji par 13 eiro, aprīlī sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Viņš skaidroja, ka pēc zāļu tirgus reformas ieviešanas būtiski samazinājušās cenas tiem medikamentiem, kas dārgāki par 30 eiro. Veselības ministrijas (VM) aplēses liecina, ka to cenas ir palikušas par 30-50% zemākas.
Pēc Abu Meri paustā, ir arī tādas zāles, kuru cena samazinājusies par 55%. Viņš atzīmēja, ka aptuveni 10% Latvijas iedzīvotāju lieto medikamentus, kas maksā līdz pieciem eiro. Šai kategorijai cena ir palielinājusies par apmēram 1,10 centiem.
"Uzskatu, ka reforma ir veiksmīga, tomēr gribētu, lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju sajustu medikamentu cenu samazinājumu," sacījis ministrs.
VM iecerējusi strādāt pie tā, lai lētāki kļūtu arī medikamenti, kas maksā līdz 5 eiro. Abu Meri nevarēja solīt, ka tie būs tikpat lēti kā pagājušajā gadā, taču esot jāpanāk, lai cena samazinātos. Pēc veselības ministra paustā, ja iedzīvotājs lieto trīs vai četrus medikamentus no kategorijas, kas maksā līdz pieciem eiro, mēnesī jāmaksā par trim vai četriem eiro vairāk. "Tas nav pieļaujami. Ir pensionāri ar ierobežotiem līdzekļiem, tāpēc ir jāizdomā, kā samazināt cenu medikamentiem, kas maksā līdz pieciem eiro," uzsvēra ministrs.