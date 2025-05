Drīzumā Latvijā varētu parādīties jauns medikaments otrā tipa cukura diabēta pacientiem

Šobrīd Latvijā reģistrēts tikai viens bazālā insulīna preparāts "Awiqli" otrā tipa cukura diabēta pacientiem, bet vēl nav uzsākta šo zāļu izplatīšana. Šīs zāles ir Eiropas Savienībā (ES) reģistrētas centralizētā procedūrā, un to reģistrācija ir spēkā visā ES. Pirms reģistrācijas šīs zāles ir izvērtējusi arī Eiropas Zāļu aģentūra (EZA). Pirms zāļu izplatīšanas Latvijā to reģistrācijas apliecības īpašniekam ir pienākums par to paziņot ZVA.