Palielinājušās visu Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) palielinājusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ekonomikas izaugsmes prognozes 2026. gadam.
Jaunākās ERAB prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pieaugs par 2,2%, nevis par 1,9%, kā tika lēsts septembrī. Banka Igaunijas ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam palielinājusi par 0,2 procentpunktiem līdz 2,2%, bet Lietuvas IKP kāpuma prognoze paaugstināta par 0,1 procentpunktu līdz 3,3%. Vienlaikus ERAB sagaida, ka visās trīs Baltijas valstīs nākamgad tiks reģistrēta identiska izaugsme 2,5% apmērā.
Banka norāda, ka Latvijas ekonomiskā aktivitāte pērn palielinājusies, un tās aplēses liecina, ka valsts IKP pagājušajā gadā pieaudzis par 1,7%, nevis par 0,9%, kā tika gaidīts septembrī. Banka lēš, ka investīcijas Latvijā 2025. gadā pieaugušas par teju 10% saistībā ar Eiropas Savienības finansētu projektu realizēšanu, iepirkumiem aizsardzības sektorā un kredītu nosacījumu uzlabošanos. Vienlaikus 2025. gada otrajā pusgadā straujāk pieauguši mājsaimniecību patēriņa izdevumi, jo strauji palielinājās reālās algas un patērētāju pārliecība sasniedza pēdējos vairāk nekā desmit gados augstāko līmeni.
Latvijā pērn būtiski pieauga hipotekāro kredītu izsniegšana, atbalstot mājokļu tirgus atlabšanu, savukārt mājsaimniecību parādsaistību apjoms joprojām ir viens no zemākajiem eirozonā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu eksports uzrādījis labus rezultātus, bet preču eksports saglabājās neliels vājā ārējā pieprasījuma dēļ. ERAB skaidro, ka Latvijas ekonomikas izaugsmi šogad un nākamgad atbalstīs reālo algu turpmākais pieaugums, bet pagaidu pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem no 2026. gada vidus mazinās cenu spiedienu. Valsts investīcijas saglabāsies augstas, ņemot vērā aizsardzības izdevumus, kas tuvinās 5% no IKP, un darba turpināšanos pie "Rail Baltica" projekta.
ERAB arī palielinājusi darbības reģiona valstu ekonomikas kāpuma prognozi šim gadam par 0,2 procentpunktiem līdz 3,6%, bet 2027. gadā gaidāma 3,7% augšupeja. Ukrainas ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam banka samazinājusi par 2,5 procentpunktiem līdz 2,5%, bet nākamgad prognozēts 4% pieaugums.