Taisām tāmi: cik maksā bērns? 1. sērija - dzemdības un zīdaiņa pūriņš
Bērni dzimst mazāk. Tas vēl ir maigi teikts. Patiesībā esam dziļā demogrāfiskajā bedrē. Protams, ne jau finanses ir vienīgais iemesls, kāpēc nedzimst bērni. Tomēr, lai kā mēs gribētu paļauties uz teicienu, ka katrs bērniņš nāk ar savu maizīti, būsim reāli – tā nenotiek. Maizīte jāsagādā vecākiem pašiem. Mammamuntetiem.lv sāk rakstu sēriju – cik maksā izaudzināt bērnu Latvijā.
Pētīsim bērnu radītās izmaksas no bērnu ratiņiem līdz pat augstskolas solam. Šoreiz par to, cik ģimenēm Latvijā izmaksā dzemdības un pūriņš jaundzimušajam.
Palikt stāvoklī un gaidīt pasaulē ierodamies bērniņu... Bezgala skaists laiks. Grūtnieču uzraudzība un aprūpe Latvijā ir bezmaksas. Topošā māmiņa sev var izvēlēties grūtniecību uzraugošo ārstu gan Valsts poliklīnikās, gan arī privātajās klīnikās, ar kurām Nacionālajam Veselības dienestam ir noslēgts līgums. Jāsaka, ka tādu ir visai daudz, vienīgi jārēķinās, ka arī ārsti tajās mēdz būt visai noslogoti. Šī noslogojuma dēļ viņi var arī atteikties uzņemt jaunus pacientus, tostarp arī grūtnieces. Ja izdevies atrast sev vēlamo ārstu, tālāk visam vajadzētu ritēt gludi. Gan analīzes, gan USG izmeklējumi grūtniecēm ir bez maksas. Protams, tie, kas ir iekļauti standarta grūtnieču aprūpes paketē. Ja ir aizdomas par iespējamām ģenētiskām pataloģijām vai arī vecāki drošības pēc vēlas pārliecināties par gaidāmā bērniņa veselību, ir iespējams veikt NIPT testu (neinvazīvs DNS tests). Šir ir maksas pakalpojums un tā cena vidēji svārstās 300 – 400 EUR robežās. Bezmaksas alternatīva, ja ārstam ir aizdomas, ka bērnam varētu būt kādas veselības problēmas, ir aminiocetēze. Šī metode gan ir invazīva, kā arī tiek uzskatīta par mazāk precīzu, salīdzinot ar NIPT testu.