Bils Geits atzinis, ka viņam bijuši romāni ar divām krievietēm
“Microsoft” līdzdibinātājs Bils Geitss sava uzņēmuma vadībai atzinis savu saistību ar pedofilu Džefriju Epstīnu, uzsverot, ka šīs pazīšanās laikā nav redzējis vai darījis neko nelikumīgu.
Uzstājoties sava fonda vadības priekšā, viņš atzina, ka viņam bijušas attiecības ar divām krievu sievietēm — viena no tām bijusi krievu bridža spēlētāja, ar kuru iepazinies turnīros, bet otra — krievu kodolfiziķe, ar kuru sastapies profesionālās darbības laikā. Vienlaikus Geitss uzsvēra, ka pazīšanas laikā ar Epstīnu viņš nav darījis neko nelikumīgu un nav bijis liecinieks nelikumīgām darbībām.
Geitss noliedza, ka būtu nakšņojis Epstīna villā Ņujorkā vai apmeklējis viņa salu Bahamu salās. Viņš norādīja, ka ar Epstīnu iepazinies 2011. gadā — pēc tam, kad Epstīns 2008. gadā Floridā bija notiesāts par nepilngadīgo iesaisti prostitūcijā un ar to saistītiem pārkāpumiem. Tāpat Geitss norādīja, ka attiecības ar finansistu viņš pārrāva 2014. gadā.
Iepriekš viņš bija paziņojis, ka viens no Epstīna neizsūtītajiem 2013. gada e-pastiem, kas atrodams tā saucamajos Epstīna failos, neesot patiess. Minētajā e-pastā Epstīns pārmeta Geitsam mēģinājumu no viņa distancēties un apgalvoja, ka Geitss esot lūdzis dzēst vēstules, kas saistītas ar seksuāli transmisīvu slimību un antibiotiku nodošanu sievai Melindai. Tāpat Epstīns rakstīja par nepieciešamību saskarties ar sekām, kas izriet no attiecībām ar krievu sievietēm, un brīdināja, ka Geitss varot no pasaulē bagātākā cilvēka kļūt par lielāko liekuli, ja šī informācija kļūs publiska.
Rakstā norādīts, ka bridža spēlētājas stāsts zināms jau vairākus gadus, bet nav pierādījumu, ka Geitsam būtu bijušas attiecības ar nepilngadīgām personām, un neviena cietusī viņu publiski nav apsūdzējusi. Tikmēr Epstīna lieta turpina ietekmēt citas sabiedrībā zināmas personas, tai skaitā Lielbritānijas princi Endrū un Hārvarda Universitātes profesoru Leriju Samersu.