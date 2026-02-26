LIAA aicina pieteikties galamērķu koordinatorus Mājas kafejnīcu dienām
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina pieteikties galamērķu koordinatorus Mājas kafejnīcu dienām.
Aģentūrā norāda, ka pieteikties aicina pašvaldības, tūrisma organizācijas, tūrisma informācijas centrus un vietējos aktīvistus galamērķu koordinatoru lomai, lai vasaras un rudens sezonā palīdzētu īstenot vietējās viesmīlības un kulinārā tūrisma iniciatīvas.
LIAA atzīmē, ka galamērķa koordinators ir pasākuma galvenā loma reģionā - koordinators nosaka galamērķa teritoriju, izvēlas norises laiku, to saskaņojot ar organizatoriem, apzina vietējos dalībniekus, apkopo informāciju un ievada to pasākuma mājaslapā, koordinē komunikāciju starp dalībniekiem un organizatoriem, iesaistās reklāmas aktivitātēs un pēc pasākuma apkopo apmeklētāju skaitu. Šī loma palīdz nodrošināt, ka katrā galamērķī izveidotais piedāvājums ir pārskatāms, savlaicīgi komunicēts un kvalitatīvi īstenots. Koordinatori var pieteikties līdz 1. martam.
Mājas kafejnīcu dienas ir pasākums, kas aicina apmeklētājus doties uz konkrētu galamērķi, lai caur ēdienu iepazītu vietējās tradīcijas, kultūru un kopienu. Kopš 2021. gada pasākums katrā galamērķī notiek vienu reizi gadā - vienu, divas vai trīs dienas kādā no vasaras vai rudens nedēļas nogalēm, 2026. gadā kopējais norises periods ir noteikts no 1. jūnija līdz 30. septembrim.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norāda, ka Mājas kafejnīcu dienas ir daudz vairāk nekā gastronomisks pasākums - tā ir platforma, kas stiprina reģionu ekonomiku, vietējo uzņēmējdarbību un kopienu pašapziņu. Katrs galamērķis, kas iesaistās, rada jaunas sadarbības, piesaista apmeklētājus un ļauj vietējiem iedzīvotājiem kļūt par savas teritorijas vēstnešiem. Šī iniciatīva pierāda, ka izaugsme sākas ar cilvēkiem - ar ideju, drosmi atvērt savu sētu un stāstu.
Aģentūrā atzīmē, ka dalībnieku jeb "mājas kafejnīcu" būtība ir autentiska ciemošanās pieredze - dalībnieki var būt vietējie iedzīvotāji, kas atver savas mājas, kā arī uzņēmumi, kas ikdienā nepiedāvā ēdināšanu, piemēram, saimniecības, ražotnes, muzeji, naktsmītnes vai esoši ēdināšanas uzņēmumi ar īpaši atšķirīgu piedāvājumu. LIAA direktore Ieva Jāgere norāda, ka Mājas kafejnīcu dienas ir veids, kā caur vietējām garšām un stāstiem parādīt galamērķa identitāti.