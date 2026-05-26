Cilvēks pats to nejūt ļoti ilgi - riski, ka var attīstīties bīstama acu slimība
Glaukoma ir acu slimība, kas pakāpeniski bojā redzes nervus. Laikus nesākot to ārstēt, redzes zudums neatgriezeniski progresē, tāpēc šī slimība ir viens no biežākajiem akluma cēloņiem. Par to jāatceras visiem, kam acu ārsts atklājis paaugstinātu acs iekšējo spiedienu.
Konsultē P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības centra 4, Medicīnas centra ARS un Acu veselības centra oftalmoloģe Solveiga Zālīte.
Acs iekšpusē nepārtraukti tiek ražots šķidrums, kas tiek aizvadīts uz galvas vēnām. Ja attece nedarbojas pietiekami labi, acs iekšējais spiediens var paaugstināties, bojājot redzes nervu. Laika gaitā zūd redzes asums un sašaurinās redzes lauki. Tas nozīmē, ka pakāpeniski, sākot no redzes perifērijas, veidojas tā saucamā tuneļveida redze – cilvēks redz tikai taisni, sānu redzes vairs nav. Glaukomu bieži sauc par kluso redzes zagli, jo paaugstinātu acs spiedienu cilvēks nejūt ļoti ilgi.
Kam visbiežāk atklāj saslimšanu?
Visbiežāk glaukomu atklāj cilvēkiem pēc 40–50 gadu vecuma, tādēļ pēc 40 gadiem svarīgi reizi gadā apmeklēt acu ārstu. Lielāks risks ir cilvēkiem, kuriem ģimenē kāds radinieks jau slimo vai ir slimojis ar glaukomu. Lai arī galvenais riska faktors ir paaugstināts acs iekšējais spiediens, tā paaugstināšanās vēl neliecina par glaukomas diagnozi. Pie riska faktoriem pieder arī izteikta tuvredzība, slikti kompensēts cukura diabēts, asinsrites traucējumi un paaugstināts asinsspiediens.
Ja atklāts paaugstināts acs spiediens, pie oftalmologa uz pārbaudēm jādodas regulāri, vismaz divas reizes gadā, ja ārsts nav noteicis biežāk. Okulāro hipertensiju – tā sauc paaugstinātu acs spiedienu bez redzes nerva bojājuma pazīmēm – var ārstēt ar glaukomas pilieniem vai novērot.
Izmēra spiedienu un nosaka diagnozi?
Lai noteiktu glaukomas diagnozi, nepietiek tikai ar acs spiediena izmērīšanu – nepieciešama padziļināta izmeklēšana. Tā ietver pilnu acs apskati – redzes pārbaudi, acs spiediena mērījumus, acs priekšējo un mugurējo daļu pārbaudi, redzes nerva izmeklēšanu ar optisko koherences tomogrāfiju, redzes lauku pārbaudi. Ja noteikta glaukomas vai okulārās hipertensijas diagnoze vai ir riska faktori, šīs pārbaudes jāveic regulāri.
Dažādās slimības formas
* Primāra atvērta kakta glaukoma. Aptuveni 80 % pacientu slimo tieši ar šo formu. Tai raksturīgs lēni progresējošs redzes un redzes lauku zudums, ko ilgstoši var nejust. Slimība var skart vienu vai abas acis. Kad cilvēks pamana redzes traucējumus, atjaunot zudušo redzi vairs nav iespējams. Ārstēšanas mērķis ir palēnināt redzes nerva bojājuma progresēšanu.
* Akūta glaukomas lēkme. Izpaužas ar stiprām acs sāpēm, acs kļūst sarkana, strauji pasliktinās redze, var būt slikta dūša un sāpes vēderā. Šādā situācijā jārīkojas nekavējoties – jādodas pie acu ārsta vai uz acu traumpunktu. Jāpiebilst, ka tā ir retāk sastopama glaukomas forma, ko biežāk diagnosticē aziātiem.
* Normāla spiediena glaukoma. Acs spiediens ir normas robežās, bet ir glaukomai raksturīgās pazīmes – bojāts redzes nervs, pasliktināts redzes asums un ierobežots redzes lauks. Redzes nervs šajā gadījumā ir jutīgāks pat pret normālu spiedienu. Šo formu sākuma stadijā ir visgrūtāk atklāt.
* Sekundāra glaukoma var būt medikamentu izraisīta vai attīstīties pēc citām acu saslimšanām – iekaisumiem vai traumām. Tā var būt arī iedzimta (atklāj bērniem līdz gada vecumam).
No pilieniem līdz operācijai
Glaukoma ir progresējoša slimība, kuru nevar izārstēt, bet var palēnināt tās progresēšanu, tāpēc, tiklīdz tā ir diagnosticēta, jāsāk ārstēt. Ārstēšanas taktika lielā mērā atkarīga no pacienta vecuma – jaunākiem cilvēkiem slimība jāārstē agresīvāk, jo paredzamā dzīvildze ir garāka.
Sākumā parasti nozīmē acs spiedienu pazeminošus glaukomas pilienus, ko kompensē valsts. Tie jālieto regulāri un tieši tā, kā ārsts nozīmējis. Pacientam jāsaprot – lietojot medikamentus, uzlabojums nav jūtams uzreiz, bet, pārtraucot lietot, redze pakāpeniski pasliktināsies. Ja pilieni grauž vai kož, par to jāinformē acu ārsts, kurš izrakstīs citus medikamentus.
Ja cilvēkam ir grūtības regulāri lietot pilienus, iespējams veikt selektīvo lāzertrabekuloplastiku – ar lāzeru izveido papildu šķidruma atteces ceļus. Tā ir nesāpīga ambulatora procedūra, ko var atkārtot pēc nepieciešamības.
Ja neviena no šīm ārstēšanas metodēm nepalīdz, veic glaukomas operāciju, kuras laikā uzlabo vai izveido jaunus šķidruma atteces ceļus. Dažkārt redze pēc operācijas var pat nedaudz pasliktināties, taču ilgtermiņā ķirurģiskā iejaukšanās palīdz saglabāt esošo redzi.