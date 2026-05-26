Vadošie speciālisti nosauc 10 zelta likumus insulta un demences profilaksei
Pastāv plaši izplatīts maldīgs uzskats, ka atmiņas traucējumi un kognitīvo spēju pasliktināšanās ir neizbēgama novecošanas sastāvdaļa vai saistīta ar sliktu iedzimtību. Patiesībā mūsu nākotnes smadzeņu veselība sāk veidoties daudz agrāk.
Jauns Amerikas Sirds asociācijas pārskats izceļ desmit svarīgākos faktorus, kuru ievērošana var būtiski samazināt insulta un demences risku.
Līdz 2050. gadam pasaulē dzīvos vairāk nekā 1,5 miljardi vecāka gadagājuma cilvēku, kuru lielākā vēlme būs nodzīvot vecumdienas veselīgi un skaidrā prātā.
Lai gan demences gadījumu skaits pieaug, zinātne apstiprina, ka smadzeņu veselība vecumdienās nav atkarīga tikai no gēniem — to lielā mērā ietekmē arī mūsu pašu un sabiedrības izvēles.
Smadzeņu veselība – mūža garuma ceļojums
Amerikas Sirds asociācijas ziņojumā, kas publicēts 2026. gada pavasarī, uzsvērts, ka cilvēka kognitīvās spējas ietekmē gan fiziskais un psihiskais stāvoklis, gan dzīves pieredze jau no agras bērnības.
Tajā, īpaši izceļot dzīvesveidu un psiholoģiju, sniegti skaidri ieteikumi, kā saglabāt smadzeņu noturību arī vecumdienās, raksta "MedicalNewsToday".
ASV ārsts Dungs Trinjs, atsaucoties uz šo dokumentu, skaidro, ka smadzeņu veselība nav atkarīga tikai no pases norādītā vecuma. To visu dzīvi ietekmē fiziskā un garīgā veselība, miegs, sociālās saites un dzīves vide.
Šī jaunā pieeja ir nozīmīga, jo tā skaidri parāda: smadzeņu aizsardzība jāsāk daudz agrāk, nekā līdz šim uzskatīts.
Desmit slēptie draudi mūsu prātam
Lai gan sirds un asinsvadu veselība jau sen tiek uzskatīta par pamatu normālai smadzeņu darbībai, jaunākais pārskats paplašina riska faktoru loku. Zinātnieki izdalījuši desmit galvenos faktorus, kas var nemanāmi kaitēt mūsu smadzeņu veselībai:
- smagas infekcijas slimības, kas pārciestas agrā bērnībā,
- traumatiska bērnības pieredze,
- sociālekonomiskas grūtības,
- hroniskas slimības,
- ilgstošs stress,
- trauksme un depresija,
- vides piesārņojums un toksiskas vielas,
- hronisks iekaisums organismā,
- zarnu mikrobioma līdzsvara traucējumi,
- pastāvīgi slikta miega kvalitāte.
Neiroloģe no Ročesteras Universitātes Melinda Patersone norāda uz interesantu saistību: daudzi ieradumi, kurus mēs esam pieraduši uzskatīt par "labvēlīgiem sirdij", patiesībā tikpat lielā mērā ir "labvēlīgi arī smadzenēm".
Pēc viņas teiktā, mūsu garīgā veselība veidojas visa mūža garumā, un jaunībā pieņemtie lēmumi pēc gadu desmitiem var būt ļoti nozīmīgi. Tas arī dod cerību, ka neatkarīgi no vecuma vienmēr ir iespēja veikt soļus, lai samazinātu insulta un atmiņas traucējumu risku.
Tīrs gaiss un drošības sajūta – kā zāles
Speciālisti uzsver, ka smadzeņu veselības aizsardzību nevar uzlikt tikai uz paša cilvēka pleciem. Demences profilaksei nepieciešami plašāki valsts līmeņa pasākumi, jo droša dzīves vide, izglītība, kā arī veselīgas pārtikas un medicīniskās aprūpes pieejamība spēlē izšķirošu lomu.
Dokumentā valstīm ieteikts ieviest stingrāku politiku gaisa kvalitātes uzlabošanai. Piesārņojums ar pesticīdiem un mikroplastmasu var veicināt nervu sistēmas iekaisumu un šūnu bojāeju.
Turklāt ieteikts ievērot vakcinācijas kalendāru, lai novērstu infekcijas, kas var kaitēt smadzenēm. Veselības eksperti arī uzskata par būtisku sociālās nevienlīdzības mazināšanu, lai ikvienam cilvēkam būtu pieejami gan psihiskās veselības pakalpojumi, gan vide, kas veicina veselības uzturēšanu.
Vienkārši soļi ikdienas smadzeņu aizsardzībai
Saskaņā ar Amerikas Sirds asociācijas datiem gan paši cilvēki, gan ģimenes ārsti var daudz darīt kognitīvās veselības uzlabošanai, ikdienā pieņemot gudrākus lēmumus.
Kā pirmo un svarīgāko soli ārsti iesaka kontrolēt asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs un holesterīnu. Aptaukošanās un smēķēšana ir vieni no lielākajiem draudiem ilgtermiņa smadzeņu veselībai.
Otrs svarīgs faktors ir miegs, kas nedrīkst būt greznība, bet gan būtiska veselības pamatsastāvdaļa. Slikta miega kvalitāte un neārstēta miega apnoja bojā atmiņu, uzmanību un garastāvokli.
Treškārt, eksperti uzskata, ka regulāras fiziskās aktivitātes ir absolūti nepieciešamas, nosaucot tās par galveno demences profilakses faktoru. Pat ikdienas ātra pastaiga uzlabo smadzeņu asinsriti, vielmaiņu un noturību pret stresu.
Ceturtkārt, nedrīkst ignorēt uzturu. Zinātnieki iesaka Vidusjūras tipa uzturu, kas uzsver dārzeņus un augļus, pākšaugus, pilngraudu produktus, riekstus un zivis. Jāizvairās no stipri pārstrādātiem produktiem un pievienotā cukura, jo zarnu veselība ir tieši saistīta ar smadzeņu darbību.
Visbeidzot, ir ārkārtīgi svarīgi rūpēties par garīgo veselību un uzturēt sociālos kontaktus. Vientulība, ilgstošs stress un depresija paātrina smadzeņu novecošanu.
Tāpat kaitē pārmērīga alkohola lietošana un smēķēšana, kas izraisa ātrākus neiroloģiskus bojājumus.
Sāc ar vienu nelielu izmaiņu
Garais ekspertu ieteikumu saraksts no pirmā acu uzmetiena var šķist biedējošs, taču speciālisti uzsver, ka nav nepieciešams vienā mirklī pilnībā mainīt savu dzīvi.
Neiroloģe Patersone aicina cilvēkus saprast, ka veselības problēmu lasīšana var radīt bezpalīdzības sajūtu, tāpēc visprātīgāk sākumā izvēlēties vienu vai divus reāli paveicamus mērķus.
Piemēram, nav uzreiz jāapgriež pilnīgi visa ēdienkarte kājām gaisā — pietiek ar vienu papildu dārzeņu porciju dienā vai atteikšanos no saldām uzkodām. Tāpat nav obligāti uzreiz jāpērk sporta kluba abonements — var sākt ar vienu garāku pastaigu nedēļā.
Šādu mazu uzvaru sasniegšana stiprina pārliecību par sevi, padarot nākamo veselīgo lēmumu pieņemšanu daudz dabiskāku un vieglāku. Sākt rūpēties par savu smadzeņu veselību nekad nav ne par agru, ne par vēlu.