Dedzināja dzelzceļa objektus un sūtīja atskaites “Telegram”: VDD rosina kriminālvajāšanu pret personu grupu
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 21. maijā rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret četrām personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu ārvalsts interesēs.
Trīs no aizdomās turētajām personām šā gada janvārī sadarbībā ar VDD aizturēja Valsts policija, savukārt ceturtā persona, kura darbojās kā starpnieks, atrodot galveno uzdevumu izpildītāju un koordinējot izpildīto uzdevumu apmaksu, jau atradās cietumā, kur izcieta sodu par citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Visas aizdomās turētās personas patlaban atrodas apcietinājumā.
Izmeklēšanā konstatēti četri dzelzceļa objektu dedzināšanas gadījumi Rīgā, no kuriem trīs veikti aizvadītā gada oktobrī, savukārt viens – šā gada janvārī. Galvenais uzdevumu izpildītājs individuāli veica viena elektrības sadales skapja un viena releju skapja ļaunprātīgu dedzināšanu, savukārt divu citu releju skapju dedzināšanai katrā gadījumā piesaistīja citu palīgu. Dedzināšanas rezultātā iznīcinātais elektrības sadales skapis bija atbildīgs par dzelzceļa apgaismojumu, savukārt releju skapji – par vilcienu kustības vadības sistēmām. Dzelzceļa objektu dedzināšana tika fiksēta videomateriālos, kuri kā atskaites par uzdevumu izpildi tika nosūtīti uzdevumu devējam lietotnē “Telegram”.
Kriminālprocesus par šiem svešas mantas tīšas iznīcināšanas gadījumiem uzsāka Valsts policija, jau no paša sākuma aizdomīgo gadījumu izmeklēšanā cieši sadarbojoties ar VDD. Izmeklēšanā atklājoties, ka visos dedzināšanas gadījumos ir iesaistīta viena un tā pati persona, šie kriminālprocesi tika apvienoti vienā. Savukārt iegūstot pierādījumus, ka dzelzceļa objektu dedzināšana veikta ārvalsts interesēs, VDD šā gada 6. februārī krimināllietu atbilstoši piekritībai no Valsts policijas pārņēma turpmākai izmeklēšanai savā lietvedībā.
Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma 81.1 panta otrajā daļā un 185. panta otrajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, proti, palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā personu grupā un svešas mantas tīšu iznīcināšanu, kas izdarīta ar dedzināšanu.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.