Šodien 10:58
Kā mums gāja Latvijas Gada motocikla testā Biķerniekos?
Konkurss Gada motocikls 2026 ar vērienīgu testu sesiju Biķernieku trasē ir startējis! Saskaņā ar konkursa rīkotāja Arņa Blodona aprēķiniem, Latvijas Gada motocikls notiek jau vienpadsmito gadu. Šogad konkursam pieteikti vairāk nekā 40 modeļi no 15 ražotājiem.
Starp tiem ir daudz zīmolu no Ķīnas, bet zīmīgi, ka pirmo reizi Latvijas Gada motocikla konkursā nolēmuši piedalīties, piemēram, pazīstamās japāņu firmas Kawasaki pārstāvji. Bez tam, interesanti, ka vienmēr avangardā skrienošie lietuvieši šogad nolēmuši savu gada motocikla konkursu nemaz nerīkot, bet piedalīties Latvijas konkursā.
Lielākā daļa konkursam pieteikto modeļu cilvēkiem tika pārādīti pavasara izstādē Outdoor Riga Ķīpsalā, bet pēc tam - īpašā izstādē tirdzniecības centrā Akropole. Tagad pienācis laiks "noņemt skaidu” Biķerniekos.Latvijas Gada motocikla 2026 konkursa rezultāti tiks paziņoti 18. jūnijā.