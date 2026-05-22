Ko ēst, ja ir paaugstināts cukura līmenis asinīs?
Uzzinot no ārsta, ka tev ir cukura vielmaiņas traucējumi, nav jākrīt izmisumā par to, ka turpmāk nāksies ēst tikai dārzeņus un beztauku jogurtu. Tā nav! Tiesa, diēta būs jāievēro.
Skaidro Meijas un Havensones dietoloģijas ārste, uztura speciāliste Guna Havensone.
Ko tas īsti nozīmē – cukura vielmaiņas traucējumi?
Pavisam vienkārši – tavs organisms dod nepareizu atbildes reakciju uz glikozi jeb cukuru. Lai cukurs varētu no asinīm nokļūt šūnās, nepieciešams insulīns. Tas strādā kā atslēga, atverot šūnas, lai cukurs var tajās iekļūt. Vesela cilvēka organisms vienmēr pats jūt, kad un cik daudz insulīna ir nepieciešams, un tik daudz aizkuņģa dziedzeris to saražo.
Cukura vielmaiņas traucējumi attīstās pakāpeniski. Sākumā samazinās insulīna jutība, tāpēc organisms cenšas to kompensēt un aizkuņģa dziedzeris ražo vairāk insulīna, veidojas tā pārpalikumi, kas ar laiku pārtop par insulīna rezistenci. Šādā veidā no metabolā sindroma attīstās prediabēts, bet ar laiku – otrā tipa cukura diabēts, kas ir nopietna slimība, jo bojā asinsvadus un nervu šūnas.
Katram kumosam ir nozīme
Metabolo sindromu, prediabētu, arī gestācijas diabētu, ko piedzīvo grūtnieces, var izārstēt, ja vien pacients ievēro ārsta norādījumus un maina dzīvesveidu. Galvenais uztura terapijas mērķis ir iespējami labāka cukura līmeņa kontrole pēc maltītes.
Katram produktam ir glikēmiskais indekss (GI), kas nosaka, cik strauji pēc apēšanas produkts paaugstina cukura līmeni asinīs. Augsts GI ir virs 70. Tāds ir visiem vienkāršajiem ogļhidrātiem – saldumiem, medum, saldiem dzērieniem, balto miltu izstrādājumiem (pankūkām, baltmaizei, konditorejai), mannai, kuskusam, ātri vārāmajām auzu pārslām. Jāierobežo arī augļu daudzums uzturā, jo tie satur glikozi vai fruktozi.
Jāizvēlas saliktie ogļhidrāti, kas satur cukuru cietes veidā. Tie ir visi pilngraudu produkti – pilngraudu un rupjmaize, griķi, grūbas, pilngraudu makaroni, brūnie rīsi, pilngraudu auzu pārslas, kartupeļi, batātes jeb saldie kartupeļi, burkāni, pākšaugi, dārzeņi. Šie produkti satur arī šķiedrvielas, kas nodrošina produkta lēnāku uzsūkšanos, tāpēc cukura līmenis paaugstinās lēnāk. Šķiedrvielām bagāti produkti ilgāk nodrošina sāta sajūtu, un tas ir svarīgi, jo cilvēkiem ar cukura vielmaiņas traucējumiem gribas ēst biežāk.
Liela nozīme ir arī labajiem taukiem – olīveļļai, avokado, treknajām zivīm, riekstiem, sēklām. Tauki ilgāk gremojas, tāpēc cukura līmenis paaugstinās lēnāk.
Ēdienreizēm jābūt regulārām, pretējā gadījumā pēc ilgākas pauzes cukura līmenis uzreiz celsies straujāk. Nekādā gadījumā nevajag našķēties starp ēdienreizēm, jo katrs našķis rada glikozes svārstības. Ieteicams neēst biežāk kā reizi 4–5 stundās. Starp maltītēm var dzert ūdeni, tēju un kafiju bez cukura. Ja gribas kafijai pievienot pienu, tad tikai pavisam nedaudz.
Ko tad lai ēd?
* Plānojot maltītes, produktus ar augstu GI aizstāj ar tādiem, kam ir zems GI. Ātri vārāmo auzu pārslu vietā izvēlies pilngraudu, brokastu putrai pievieno linsēklas vai mandeļu skaidiņas, banāna vietā ņem mellenes.
* Par cukura svārstībām asinīs pēc maltītēm galvenokārt atbildīgi ir ogļhidrāti, jo, gremošanas sistēmā sašķeļot ogļhidrātus, rodas glikoze. Tāpēc samazini ogļhidrātu patēriņu. Parasti iesaka 50 % maltītes veidot no ogļhidrātiem, bet pie cukura vielmaiņas traucējumiem ogļhidrātu daudzums jāsamazina līdz 45 procentiem.
* Brokastis nosaka visas dienas glikēmiju, tāpēc svarīgi, lai pusi maltītes veidotu ogļhidrāti un pusi –olbaltumvielas, piemēram, pienā vārīta biezputra; vārīta ola un biezputra; biezpiens un biezputra; rupjmaize ar avokado un vārīta ola; cepta ola ar pupiņām tomātu mērcē un rupjmaizes šķēle.
* Ieteicams dienas pēdējo maltīti sadalīt – 70 % no vakariņām apēst nedaudz agrāk, 30 % notiesāt 2–3 stundas pirms gulētiešanas.
* Centies maltītes papildināt ar šķīstošajām šķiedrvielām – pupiņām, zirņiem, miežiem, linsēklām, ceļteku un čia sēklām, ogām, āboliem ar mizu, cigoriņu kafiju.
* GI ir atkarīgs arī no ēdiena gatavošanas veida – nepārvāri produktus, makaronus, griķus, rīsus gatavo al dente, proti, lai vidū tie ir vēl mazliet stingri, ēd veselus vārītus kartupeļus, nevis kartupeļu biezputru. Mazākas cukura svārstības ir arī tad, ja produkts ir atdzesēts un pēc tam uzsildīts vēlreiz, piemēram, iepriekšējā dienā ar mizu vārīti kartupeļi, ko notīri un uzsildi. Līdzīgi ir ar rīsiem un citiem pilngraudu produktiem. Atdzesēšanas procesā veidojas rezistentā ciete, kas nozīmē, ka daļa produktā esošās cietes darbosies kā šķiedrvielas.
Zināšanai
Cukura līmenis asinīs sāk straujāk paaugstināties pēc 40 gadu vecuma. To veicina arī izteikts liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, iekaisums organismā, piemēram, artrīts.