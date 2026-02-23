Kā samazināt cukura līmeni asinīs bez medikamentiem: eksperti nosauc vienkāršāko veidu
Kad runa ir par veidiem, kā samazināt cukura līmeni asinīs, pirmais, kas nāk prātā, parasti ir uzturs – proti, vēlme noskaidrot, kuri produkti to veicina.
Taču cukura līmeni iespējams samazināt arī ar fiziskām aktivitātēm. Un viena no efektīvākajām un vienkāršākajām ir pastaiga. Par to raksta "EatingWell".
Kā norādīts, pastaigas ļauj uzturēt aktīvu dzīvesveidu bez dārgiem sporta zāles abonementiem un ir piemērotas pat tiem, kuri ar sportu nav īpaši uz "tu".
"Pastaiga sniedz daudz ieguvumu veselībai cilvēkiem ar diabētu. Tā var palīdzēt uzturēt veselīgu glikozes līmeni asinīs, uzlabojot organisma spēju izmantot insulīnu, samazinot ar sirdi saistītos riska faktorus, palīdzot kontrolēt svaru, uzlabojot ķermeņa sastāvu un palielinot kustīgumu," saka maģistre zinātnēs un sertificēta diabēta izglītības speciāliste Tobija Smitsone.
Izdevums skaidroja, kā pastaiga palīdz kontrolēt cukura līmeni asinīs.
1. Uzlabo organisma reakciju uz insulīnu
Insulīns ir aizkuņģa dziedzera ražots hormons, kas nepieciešams, lai pārvietotu glikozi (cukuru) no asinīm uz šūnām, kur tā tiek izmantota enerģijas iegūšanai. Lielākajai daļai cilvēku ar diabētu ir insulīna rezistence jeb traucēta jutība pret insulīnu. Tas ir stāvoklis, kad šūnas kļūst "izturīgas" pret insulīnu, padarot šo hormonu mazāk efektīvu. Rezultātā, kā norāda Amerikas Diabēta asociācija, cukura līmenis asinīs sāk paaugstināties.
Fiziskās aktivitātes, īpaši pastaiga, uzlabo organisma reakciju uz insulīnu gan slodzes laikā, gan pēc tās, tādējādi ietekmējot cukura līmeni asinīs gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.
"Fiziskās aktivitātes uzlabo jutību pret insulīnu – tās palīdz muskuļiem izmantot glikozi enerģijas iegūšanai, mazina iekaisumu un uzlabo insulīna signālu pārraidi organismā," skaidro medicīnas doktore Vanesa Kērtisa.
2. Samazina cukura līmeni asinīs pēc ēšanas
"Kad jūs staigājat, jūsu muskuļi aktīvi izmanto glikozi no asinīm kā enerģijas avotu, kas nekavējoties pazemina cukura līmeni asinīs," norāda medicīnas doktore un maģistre Rēkha Kumāra.
Savukārt, pēc medicīnas doktora Andrēsa Splensera teiktā, pastaiga 15–30 minūtes pēc ēšanas efektīvāk novērš glikozes līmeņa straujus kāpumus nekā pastaiga citā diennakts laikā, un pat īsas, 10 minūšu pastaigas var būtiski samazināt šo rādītāju.
"Pastaiga pēc ēšanas ir īpaši efektīva, jo tā izmanto paaugstināto glikozes līmeni pēc maltītes, veicinot tās uzsūkšanos un samazinot nepieciešamību pēc insulīna," viņš piebilda, atsaucoties uz 2025. gadā izdevumā "Springer Nature Limited" publicētu pētījumu.
3. Palīdz kontrolēt svaru
Pastaigas laikā organisms izmanto enerģiju, tostarp to, kas uzņemta ar pārtiku. Turklāt, ja cilvēks regulāri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, organisms enerģiju izmanto vienmērīgāk arī pārējā dienas daļā. Tas nozīmē, ka ir vieglāk tikt galā ar lielāku uzņemtās pārtikas (enerģijas) daudzumu, nepieņemoties svarā, skaidro Kērtisa.
Kā liecina 2024. gadā platformā "PubMed" publicēts pētījums, liekais svars un aptaukošanās var palielināt diabēta attīstības risku un apgrūtināt jau esoša diabēta ārstēšanu. Savukārt svara samazināšana var pazemināt cukura līmeni asinīs, uzlabot insulīna iedarbību un potenciāli mazināt nepieciešamību pēc diabēta medikamentiem.
4. Samazina stresa hormonu līmeni un uzlabo psihisko veselību
Stress un citas psihiskās veselības problēmas var ietekmēt cukura līmeni asinīs, negatīvi ietekmējot spēju rūpēties par sevi diabēta gadījumā. "Fiziskās aktivitātes uzlabo psihisko veselību un samazina stresa hormonu līmeni, kas netieši palīdz stabilizēt cukura līmeni asinīs," skaidroja Kērtisa.
Pēc viņas teiktā, ātra pastaiga var palīdzēt nomierināt nervus un netieši veicināt labāku cukura līmeņa kontroli asinīs.