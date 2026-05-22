"Viens idiots ieskrēja frontāli!" Rīgā neadekvāts šoferis izraisa avāriju un paralizē satiksmi. VIDEO
Rīgā, Teikas apkaimē, kāds acīmredzami neadekvāts autovadītājs pamanījās izraisīt divas sadursmes pēc kārtas, pamatīgi apgrūtinot jau tā intensīvo satiksmi Gustava Zemgala gatvē, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kā liecina sākotnējā informācija par negadījuma apstākļiem, automašīnas "Volkswagen" vadītājs, braucot Purvciema virzienā un veicot joslu maiņu, aizķēra blakus braucošo kravas automašīnu. Pēc šī manevra "Volkswagen" iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur notika sadursme ar pretim braucošo "Ford" markas automašīnu.
Kā raidījumam skaidro negadījumā iesaistītais "Ford" vadītājs Raimonds, kurš tobrīd mierīgi mēroja ceļu, viss noticis zibens ātrumā. "Viens idiots no pirmās joslas pārkārtojās pāri līnijai, aizķēra smago auto un ieskrēja manā mašīnā – ieskrēja frontāli!" sašutumu neslēpj cietušais šoferis.
Valsts policija pašlaik skaidro precīzus satiksmes negadījuma iemeslus un "Volkswagen" vadītāja rīcības apstākļus.
Kā noskaidrojās, "Volkswagen" vadītājs sākotnēji pa Gustava Zemgala gatvi braucis Purvciema virzienā. Veicot nepārdomātu joslu maiņu, viņš vispirms aizķēra blakus braucošo kravas automašīnu, noskrāpējot savam auto sānus. Taču ar to haoss nebeidzās – uzreiz pēc šī manevra "Volkswagen" pēkšņi izbrauca pretējā braukšanas joslā un ar pasažiera puses durvīm spēcīgi ietriecās Raimonda vadītajā "Ford".
Par laimi, šajā bīstamajā negadījumā neviens no trim iesaistītajiem šoferiem smagas fiziskas traumas neguva, un mediķu palīdzība notikuma vietā nevienam nebija nepieciešama.