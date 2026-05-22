No idejas līdz tradīcijai - “Stendera biedrība” aicina sēļus svinēt Sēlijas dienu arī šogad
Atzīmējot Sēlijas dienu, 22. maijā Sēlijas izglītības iestādēs norisināsies “Sēlijas stunda”, ko koordinē kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas Salas”.
Lai rosinātu skolēnu interesi par novadpētniecību un paplašinātu zināšanas par Sēlijas identitāti, vēsturi un kultūras mantojumu, arī “Stendera biedrības” biedri un atbalstītāji viesosies vairākās mācību iestādēs: Daudzeses un Seces pamatskolās, Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā, kā arī Ilūkstes Raiņa, Jaunjelgavas, Viesītes un Zasas vidusskolās. Novadmācības stundas vadīs sabiedrībā zināmas personības: Raimonds Graube, Valdis Pīrāgs, Jānis Pleps, Pēteris Stradiņš, Stefans Rāzna, Juris Vectirāns un Aivars Vanags. Šogad mācību satura izstrādē iesaistījies arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Sēlijas dienas tradīcija pēc “Stendera biedrības” iniciatīvas tika aizsākta pērn. Tās mērķis ir stiprināt Sēlijas iedzīvotāju piederības sajūtu un aicināt svētku noskaņās sanākt kopā skolās, bibliotēkās un citās kultūrvietās. Svētku datums ir izvēlēts ar simbolisku nozīmi – 1999. gada 22. maijā Stendera (Sunākstes) Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Pirmā Sēlijas kongresa laikā tika svinīgi iesvētīts Sēlijas karogs, kurš jau ceturtdaļgadsimtu kalpo kā spēcīgs vēsturiskās zemes vienotības simbols.
Lai godinātu Sēlijas kultūrvēsturisko vidi, identitāti un tās cilvēkus, “Stendera biedrība” aicina šajā dienā mastos pacelt Sēlijas karogu, rīkot tematiskus pasākumus un novadmācības stundas, godināt Sēlijas personības, kā arī apliecināt savu piederību Sēlijai publiskajā vidē. Jau pirmajā gadā iniciatīva guva plašu atsaucību, un arī šogad gaidāma daudzveidīga svētku programma, kuru rīko vietējās pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un kopienas.
“Esam gandarīti, ka mūsu aicinājums atzīmēt Sēlijas dienu ir saklausīts. Šogad gan Sēlijā, gan citviet Latvijā un pasaulē, kur mīt sēļi, tiks godināts Sēlijas karogs un mūsu lokālā identitāte,” gandarījumu pauž “Stendera biedrības” valdes priekšsēdētājs Pēteris Stradiņš.
22. maijā plkst. 12.00 Neretā norisināsies Sēlijas karoga pacelšana, kam sekos svinīgs sarīkojums, kurā piedalīsies Latviešu vēsturisko zemju likuma autors – Valsts prezidents (2019–2023) Egils Levits. Sēlijas dienai veltīti pasākumi notiks arī citviet Sēlijā, kur par tiem gādā kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”, citas Sēlijas biedrības un vietējās kopienas, radot patiesu svētku sajūtu visā vēsturiskajā zemē.