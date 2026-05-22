Lūši Latvijā kļūst arvien biežāk sastopami cilvēku tuvumā - eksperti skaidro iemeslus
Pēdējā laikā sociālajos tīklos arvien biežāk parādās fotogrāfijas, kurās redzami lūši pastaigājamies dienas laikā. Daudzi šos novērojumus raksturo kā retumu, jo lūši ir dzīvnieki, kurus parasti sastop tikai tālākos mežu rajonos. Taču, kā skaidro eksperti, šī parādība var būt saistīta ar vairākiem faktoriem.
Kāpēc lūši kļūst redzamāki?
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" eksperti Guna Bagrade un Jānis Ozoliņš norāda, ka lūšu novērojumu skaits pieaug vairāku iemeslu dēļ.
Lūšu populācija Latvijā ir pieaugusi kopš perioda, kad tos drīkstēja medīt, un salīdzinot ar senākiem laikiem, kad bija mazāk stirnu. Lūšu mazuļi pirmajā dzīves gadā vairāk izdzīvo, un, meklējot jaunas dzīvesvietas, jaunie lūši biežāk nonāk cilvēku tuvumā un ir mazāk piesardzīgi. Tāpat liela daļa novērojumu tiek veikta no transporta līdzekļiem – dzīvnieki no tiem baidās mazāk nekā no cilvēkiem ārpus automašīnām.
Mežos arī ir būtiski palielinājies braukšanai piemērotu ceļu tīkls, kas ļauj cilvēkiem biežāk satikt lūšus, un iedzīvotāju īpašumā ir daudz automātisko foto un video kameru, kas fiksē dzīvniekus un palielina nejauši iegūtu attēlu skaitu. Kā arī mednieki ir ierīkojuši piebarošanas un pievilināšanas vietas pārnadžiem, kuras apmeklē arī lūši, un šajās vietās tiek uzstādītas automātiskās kameras.
Papildus tam sociālie tīkli rada efektu, jo cilvēki ar novērojumiem dalās plaši, bet dažkārt tiek izplatītas arī viltus ziņas vai mārketinga kampaņas.
Ko darīt, ja sastopam lūsi dabā?
Eksperti uzsver, ka, sastopoties ar lūsi, jāievēro vispārīgas pamatprasības, kas attiecas uz savvaļas dzīvniekiem:
- Netuvoties un netraucēt dzīvnieku.
- Atsaukt un turēt saitē suni.
- Ziņot atbildīgajām iestādēm, ja dzīvnieks ir bezpalīdzīgā stāvoklī.
- Par atrastu beigtu lūsi ziņot Dabas aizsardzības pārvaldei.
Papildus piesardzība parasti nav nepieciešama, ja vien tā nav lūša miga pavasarī.
Eksperti arī uzsver: “Šobrīd lūši kļūst drošāki un biežāk parādās cilvēku tuvumā, taču tas lielākoties ir saistīts ar populācijas pieaugumu un cilvēku aktivitātēm, nevis ar agresiju pret cilvēkiem.”