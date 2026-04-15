Suns un plūškoks palīdz pret sezonas slimībām
Farmaceite, SIA "Saldus Zaļā aptieka" vadītāja Anita Ozoliņa gādā, lai viņas aptiekās Saldū un ārpus tā līdztekus medikamentiem vienmēr būtu pieejamas daudzveidīgas zāļu tējas un citi dabas dziedniecības līdzekļi.
Fitoterapija — ārstniecības augu izmantošana — ir zināšanas, ko Anita turpina apgūt ilgus gadus un labprāt tajās dalās.
Kas ir viņas galvenie ieroči pret aukstajai sezonai raksturīgiem vīrusiem un saaukstēšanos?
“Pirmām kārtām — staigāšana,” farmaceite atbild. “Kopš man ir suns, pastaigas kļuvušas par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, un es jūtu labumu savai veselībai.
Pirms gada ciemojos ģimenē, kuras vilku sugas kucītei bija kucēni. Tie draudzīgi kūņojās gar kājām, bet viens ierausās klēpī un cieši skatījās acīs. Nebija variantu — sunītis bija izraudzījies mani par savu cilvēku. Tagad tam ir gads un četri mēneši, enerģijas pārpārēm, un vismaz stundu gara pastaiga ir dienas neatņemama daļa neatkarīgi no patikšanas vai laikapstākļiem. Muguras sāpes pa šo laiku pazudušas un arī imunitāte kļuvusi ievērojami stiprāka — visticamāk, ne tikai norūdīšanās dēļ, bet arī to labo emociju dēļ, ko rada mīlošs, dzīvespriecīgs mājdzīvnieks.
Ja tomēr esmu saķērusi kādu vīrusu vai saaukstējusies, pirmās zāles ir plūškoka ogu sīrups ar karstu ūdeni. Ideāls līdzeklis pret klepu, iesnām un sliktu pašsajūtu. Ne mazāk svarīga par ārstniecības augu ķīmisko sastāvu ir to enerģētiskā iedarbība, un plūškokam tā ir spēcīga — tas tīra enerģētiskos kanālus, palīdzot organismam noskaņoties cīņai pret saslimšanu. Dzeru plūškoka dzērienu un apņēmīgi saku nē kaitei, kas man nolēmusi tuvoties!
Saaukstēšanās sākumā efektīva var būt C vitamīna trieciendeva. Tādos brīžos lietoju 2 gramus C vitamīna šķidrā veidā. Tas ir ļoti daudz; ja cilvēkam jutīgs vēders, ieteicams devu sadalīt uz pusēm un izdzert divos piegājienos dienas laikā.
Pret saaukstēšanos palīdz arī raspodiņu, pelašķu un raudenes maisījums.”
Zaļajā aptiekā vienmēr pieejams Mazais zviedru rūgtais — 11 augu maisījums, ko vācu dziedniece Marijas Trēbena atradusi senos rokrakstos un aktualizējusi. No tā pats var pagatavot degvīna uzlējumu vai izmantot citos veidos. Anita Ozoliņa stāsta, ka Mazo zviedru rūgto lieto kursa veidā konkrētu veselības problēmu novēršanai — precīzas instrukcijas par uzlējuma izmantošanu iekšķīgi un kompresēs sniegtas Marijas Trēbenas grāmatā Dieva aptiekā rastā veselība —, bet sausu augu maisījumu sajauc ar sodu un lieto pirtī ķermeņa ierīvēšanai.
Anita Ozoliņa uzsver, ka noturība pret vīrusiem nav tikai fiziskās veselības izpausme — liela nozīme arī mierīgam prātam, prasmei nepadoties stresam. “To vieglāk pateikt nekā izdarīt, jo kurš gan pasargāts no raizēm un uztraukumiem,” viņa atzīst. Ja ir grūti, nevajag vairīties no aptiekās nopērkamiem nervu stiprināšanai paredzētiem augu izcelsmes uztura bagātinātājiem.
Prātu nomierina daudz dažādu zāļu tējas — kumelīšu, vīgriežu, pelašķu un citas. Ja uztraukuma dēļ straujāk skrien sirds, var palīdzēt mātere — tā ir parūgta, tāpēc dzerama viegla, tāpat kā vīgrieze, jo tai spēcīgs aromāts. Anitasprāt, izcila ir ugunspuķe ar daudzveidīgu labvēlīgu iedarbību. Bet vēl labāk, ja drūmu domu un raižu novēršanai iziet pastaigā vai pievēršas kam patīkamam — lasa interesantu grāmatu, risina krustvārdu mīklas, sarunājas vai strādā rokdarbus — un kāpēc tad lai nebūtu smaržīgas zāļu tējas krūzes pa rokai?
“Augi ir unikāli, jo dod to, kas cilvēkam konkrētā brīdī nepieciešams,” viņa uzsver. “Kā izvēlēties? Ieelpojiet auga aromātu — ja rada labas emocijas, tātad palīdzēs.”
Prāta nomierināšanai labi noder rituāli — Anita Ozoliņa piebilst. Tiem nav jābūt sarežģītiem — pietiek, ja minūtes 10 — 15 pirms gulētiešanas katru vakaru dosieties uz vannasistabu, iztīrīsiet zobus, ieiesiet dušā, atklāsiet gultu… Regulāri vienā secībā darītas darbības pieradina organismu, ka pēc tām nāk naktsmiers, — un ar laiku arī miegs būs klāt aizvien ātrāk.
