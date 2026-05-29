Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs norādīja, ka pagarinājis atļauju par vienu mēnesi, lai dotu ASV militārajiem spēkiem laiku atrast alternatīvu.
Pasaulē
Vakar 23:51
ASV kara lidmašīnām Bulgārijā atļauts bāzēties tikai līdz jūnija beigām
Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs piektdien paziņoja, ka jūnija beigās beigsies termiņš atļaujai, kas pašlaik ļauj ASV militārajām degvielas uzpildes lidmašīnām atrasties Sofijas lidostā.
ASV lidmašīnas "KC-135 Stratotanker" Sofijā bāzējas kopš februāra vidus, bet 28. februārī ASV un Izraēla sāka karu pret Irānu. Maija vidū Bulgārijas galvaspilsētas lidostā joprojām atradās sešas lidmašīnas.
Atļauja, kas tika piešķirta NATO sadarbības ietvaros, sākotnēji bija spēkā līdz maija beigām. Radevs sacīja, ka pagarinājis atļauju par vienu mēnesi, lai dotu ASV militārajiem spēkiem laiku atrast alternatīvu. Valdība aprīlī atzina, ka tā ir saņēmusi Irānas diplomātisko protesta notu par lidmašīnu klātbūtni.