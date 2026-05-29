Šodien 22:43
Džokovičs negaidīti piekāpjas brazīlietim un nepārvar "French Open" trešo kārtu
Trīskārtējais Francijas atklātā čempionāta laureāts Novaks Džokovičs piektdien negaidīti noslēdza dalību šī gada turnīrā, trešās kārtas mačā piecos setos piekāpjoties brazīlietim Žuāu Fonsekam. ATP ranga ceturtais numurs piecu stundu ilgā cīņā zaudēja brazīlietim ar 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7.
Vairākiem favorītiem piedzīvojot zaudējumus, no pirmā desmitnieka tenisistiem "French Open" turpina tikai vācietis Aleksandrs Zverevs un kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, kuri rangā ir attiecīgi trešajā un sestajā vietā. Francijas atklātais čempionāts ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz nākamās nedēļas nogalei.