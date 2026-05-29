Šmits palīdz "Anadolu Efes" sasniegt Turcijas čempionāta pusfinālu
Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien palīdzēja Stambulas "Anadolu Efes" sasniegt Turcijas čempionāta pusfinālu. Viņa pārstāvētā komanda ceturtdaļfināla otrajā spēlē viesos ar 77:70 (16:17, 21:14, 24:23, 16:16) pārspēja Ankaras "Turk Telekom", sērijā līdz divām uzvarām triumfējot ar 2-0.
Šmits astoņās minūtēs un 31 sekundē laukumā realizēja vienīgo divpunktu metienu, bet neprecīzs bija vienīgais tālmetiens. Viņa kontā arī atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, divi noteikumu pārkāpumi, +/- rādītājs +2 un efektivitātes koeficients divi. "Anadolu Efes" komandā 20 punktus guva Šeins Larkins, bet Ankaras vienībā 18 punktus un sešas kļūdas sakrāja Džeilens Smits. Pirmajā cīņā savā laukumā Stambulas klubs uzvarēja ar 86:75.
Vēlāk par "Anadolu Efes" pretinieci pusfinālā kļuva Artūra Žagara pārstāvētā "Fenerbahce", kas divu Stambulas klubu cīņā piektdien izbraukuma ar 96:73 (25:11, 39:26, 15:19, 17:17) uzvarēja "Safiport Erokspor" komandu. "Fenerbahce" sērijā panāca 2-0, bet Žagars, kurš iepriekšējā mačā guva trauma, šoreiz nebija iekļauts pieteikumā. Uzvarētājiem 21 punktu guva Melihs Mahmutolu, bet pretiniekiem par punktu mazāk bija Petram Kornēlijam.
Pirmajā cīņā mājās "Fenerbahce" uzvarēja ar 94:72. Pagājušajā sezonā Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" divu Stambulas klubu finālsērijā ar 4-1 pieveica "Bešiktaš".