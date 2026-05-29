Latvijas sieviešu volejbola izlase arī otrajā pārbaudes spēlē pret Somiju piedzīvo zaudējumu. "Šī bija vērtīga pieredze!"
Latvijas sieviešu volejbola izlase piektdien Kuortanē piedzīvoja zaudējumu arī otrajā pārbaudes spēlē pret Somiju, informē Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Latvijas izlase piekāpās somietēm ar 1-3 (25:22, 13:25, 16:25, 18:25). Pēc tam komandas aizvadīja vēl vienu setu, kurā viešņas zaudēja 21:25. Latvijas izlases labā 17 punktus guva Irbe Lazda, 10 punktus - Marta Levinska, bet pa deviņiem punktiem - Paula Ņečiporuka un Karmena Struka.
"Šis Somijas brauciens bija vērtīga un noderīga pieredze, jo nācās saskarties ar saspringtākām situācijām un atcerēties, ka ne vienmēr viss iet no rokas un dažreiz ir jāatrod veidi, kā mentāli fokusēties tālākajai spēlei pēc pieļautām kļūdām," pēc mača uzsvēra Latvijas izlases kapteine Paula Ņečiporuka, piebilstot, ka labākās mācības tiek gūtas grūtākajās situācijās.
"Somija spēlēja ļoti ātru volejbolu, un tas mums palīdzēs Eiropas līgas spēlēs, kur ātrumi būs tādi paši," saka Ņečiporuka, norādot, ka pretinieču rindās bija daudzpusīgas spēlētājas bez vienas līderes, kas Latvijas izlases spēli aizsardzībā padarīja grūtāku.
"Bloķētājām bija jābūt ļoti vērīgām un ātrāk "jānolasa" tīkla otrā pusē notiekošais, bet aizsardzēm - strauji jāpielāgojas situācijām," uzsvēra komandas kapteine.
Ņečiporuka atklāja, ka arī šajās spēlēs treneri turpināja daudz rotēt spēlētāju sastāvu, bet viens no uzdevumiem bija agresīva serve, lai apgrūtinātu pretinieces.
"Tā bija laba pārbaude un labs atgādinājums, pie kā mums vairāk ir jāstrādā," saka Ņečiporuka. "Šobrīd tas būtu mentālais aspekts, jo fiziski mēs izskatījāmies labi."
Jau ziņots, ka ceturtdien latvietes atzina mājinieču pārākumu ar 0-5 (23:25, 20:25, 19:25, 18:25, 12:25). Iepriekš ziņots, ka nedēļas beigās latvietes Rīgā ar 4-1 un 3-0 uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Latvijas izlase gatavošanos Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēlēm jūnijā, kas vienlaikus būs arī atlases sacensības 2028. gada Eiropas čempionātam, un Eiropas čempionātam rudenī, kurā komanda piedalīsies pirmo reizi kopš 1997. gada, sāka maija pirmajās dienās.
Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim norisināsies četrās valstīs - Azerbaidžānā, Čehijā, Zviedrijā un Turcijā. Latvijas izlase grupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēkojoties ar Turcijas, Vācijas, Polijas, Slovēnijas un Ungārijas izlasēm.
Latvijas izlases kandidāšu saraksts:
cēlājas - Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa Universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija);
diagonālās spēlētājas - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Irbe Lazda (Trento "Itas Trentino", Itālija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija);
otrā tempa spēlētājas - Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte"), Katrīna Struka (Brešas "Millenium", Itālija),
pirmā tempa spēlētājas - Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija), Anna Rīta ("Piekrastes Karolīnas Universitāte", ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija);
"libero"- Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas - "Rīgas Stradiņa Universitāte"), Sandija Bērziņa ("Jūrmalas Volejbola klubs"/"Jūrmalas Sporta skola"), Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija).