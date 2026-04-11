Sākas diennakts labdarības izsole, lai divu mazu bērnu māmiņa varētu dzīvot
Vairāk nekā 200 dažādu lietu, meistarklases, īpašas sarunas ar studijas viesiem un muzikāli pārsteigumi – šodien startē labdarības izsole, lai palīdzētu smagi slimajai Līvai.
Pateicoties līdzcilvēku atbalstam, onkoloģijas paciente un divu mazu meitu mamma Līva Brēde–Malce nesen uzsāka terapiju ar zālēm, kas var apturēt slimības attīstību un dot sievietei pašu svarīgāko – laiku. Diemžēl medikaments nav valsts kompensējamo zāļu sarakstā un arī individuālais lūgums segt lielās izmaksas tika noraidīts. Bet zāles ir ļoti dārgas. Nepieciešami 96 000 eiro, lai nodrošinātu ārstēšanu gada garumā. Šobrīd ir saziedoti jau 72 000 eiro.
Lai savāktu trūkstošo summu, labdarības biedrības "Palīdzēsim viens otram" paspārnē tiek rīkota izsole diennakts garumā. Tās sākums paredzēts šodien, 11. aprīlī, plkst. 14.00.
Pasākums notiks attālināti, taču piedalīties aicināts ikviens, pievienojoties tiešraidei TikTok – Edijs Pipars, Inese Supe un citos profilos, kā arī Facebook lapā “Palīdzēsim viens otram”.
Būs arī dažādas meistarklases, kurās iespēja piedalīties ikvienam, turklāt klātienē – Rīgā, Vīlandes ielā 11.
Līvai ir 36 gadi, un viņa ir mamma četrus un sešus gadus vecām meitiņām. 2024. gadā sievietei diagnosticēja krūts vēzi. Neskatoties uz ārstēšanu un lielu ticību, slimība progresējusi līdz 4. stadijai, un metastāzes atrastas gan kaulos, gan aknās, gan plaušās.
Līva saņēma skarbu vēsti – līdzšinējā ārstēšana vairs neiedarbojas. Tomēr zāles, kas var palīdzēt, ir. Ārstu konsilijs rekomendējis viņai terapiju ar medikamentu "Sacituzumab govitecan". Šīs zāles var apturēt slimības progresēšanu un dot Līvai to, kas šobrīd ir visdārgākais – laiku.
Taču dārgās zāles jāpērk pašai, kamēr citās Eiropas valstīs tās kompensē valsts. Palīdzēt Līvai vari arī tu, gan piedaloties diennakts labdarības maratonā un iegādājoties kādu no lietām izsolē, gan veicot ziedojuma pārskaitījumu uz Edija Pipara vadītās labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" kontu:
Reģ.nr. 40008260372
“Swedbank”
LV06HABA0551043090995
PayPal: palidzesim.viens.otram@gmail.com
Palīdzi Līvai vismaz gadu neuztraukties par nepieciešamajām zālēm.