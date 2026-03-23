Aicina palīdzēt smagi slimajai divu bērnu māmiņai Līvai
Labdarības biedrība “Palīdzēsim viens otram” aicina palīdzēt smagi slimajai divu bērnu māmiņai Līvai, kuras dzīve apgriezās kājām gaisā 2024. gadā.
“Līvai ir 36 gadi. Viņa ir mamma 4 un 6 gadus vecām meitiņām, kurām mamma ir visa pasaule - drošība, mīlestība un mājas sajūta,” vietnē “Facebook” pauž biedrība. “Vēl pirms neilga laika Līvas dzīve bija tāda pati kā daudzām ģimenēm - bērnu smiekli, ikdienas rūpes un kopīgi sapņi. Taču 2024. gadā viņa pati sataustīja bumbuli krūtī. Sekoja izmeklējumi un diagnoze - krūts vēzis.”
Biedrība pauž, ka sākumā viss likās cerīgi: ārsti sacīja, ka slimība ir atklāta laikus un ārstējama. Līva izgāja ārstēšanu, kā arī cīnījās un ticēja, ka viss būs labi. Taču šī gada janvārī viņa uzzināja smagāko - slimība ir progresējusi - no otrās stadijas tā bija pārgājusi ceturtajā, un metastāzes tika atrastas sievietes kaulos, aknās un plaušās.
Līvai tika pateikts, ka līdzšinējā ārstēšana vairs neiedarbojas, tomēr esot zāles, kas var palīdzēt. Ārstu konsīlijs Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca rekomendēja viņai terapiju ar medikamentu “Sacituzumab govitecan”. Šīs zāles var apturēt slimības progresēšanu un dot Līvai to, kas šobrīd ir visdārgākais - laiku.
Taču šī ārstēšana ir dārga un maksā ap 8000 eiro mēnesī. Līva vērsās Nacionālajā veselības dienestā ar lūgumu kompensēt zāles, taču saņēma atteikumu, jo viņas gadījums neatbilda noteiktajiem kritērijiem. “Man ir divas mazas meitas… kā tu vari viņām pateikt, ka man nav nauda un manis vairs nebūs…” pauž Līva.
Kopējā ārstēšanai nepieciešamā summa ir 24 000 EUR. “Mēs nevaram izmainīt visu sistēmu vienā dienā, bet mēs varam izmainīt vienas ģimenes likteni. Nevienai mammai nevajadzētu cīnīties par dzīvību vienai. Un nevienam bērnam nevajadzētu zaudēt mammu tikai tāpēc, ka ārstēšana nav pieejama. Palīdzēsim Līvai, dodot viņai to, kas šobrīd ir visvērtīgākais - laiku,” pauž biedrība “Palīdzēsim viens otram”.
Konts ziedojumiem:
“Swedbank”
LV06HABA0551043090995
PayPal: palidzesim.viens.otram@gmail.com
Mērķis: Līva Brēde-Malce