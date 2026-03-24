Aptuveni 30% gadījumu tuberkuloze tiek atklāta novēloti. Kāpēc tā?
Lai gan tuberkulozes situācija Latvijā pēdējos gados ir uzlabojusies un saslimstības rādītāji kopumā nepieaug, slimību joprojām ievērojamā daļā gadījumu diagnosticē novēloti, norāda Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) pneimonologi.
Kā informēja slimnīcā, pieredze rāda, ka daļa pacientu pie diagnozes nonāk novēloti, tāpēc speciālisti aicina ikvienu, kuram ilgstoši nepāriet klepus vai ir izteikts nogurums un vājums, vērsties pie ģimenes ārsta, pārrunāt nepieciešamību veikt izmeklējumus uz tuberkulozi un vajadzības gadījumā pierakstīties uz konsultāciju pie plaušu speciālista.
Tuberkulozes saslimstības līmenis Latvijā ir 15,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas pasaules mērogā tiek uzskatīts par vidēju rādītāju. Austrumu slimnīcas stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja Līga Kukša norāda, ka Skandināvijas valstīs šis rādītājs ir zem pieciem gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, tādēļ Latvijai vēl ir, uz ko tiekties.
Pēc Kukšas paustā, būtiskākais izaicinājums Latvijā ir savlaicīga diagnostika, jo aptuveni 30% gadījumu tuberkuloze tiek atklāta novēloti. Analizējot pacientu ceļu līdz diagnozei, nereti redzams, ka tuberkuloze sākotnēji nav apsvērta kā iespējamā diagnoze. Viņa skaidro, ka tas daļēji saistīts ar to, ka slimība ir salīdzinoši reta, tomēr sabiedrībā joprojām pastāv maldīgi priekšstati un stigma, ka tā skar tikai sociāli mazāk aizsargātas grupas.
Mediķi norāda, ka novēlotai diagnostikai ir vairāki iemesli. Tie saistīti gan ar sabiedrības veselības pratības līmeni, gan ar nepietiekamu darbu ar riska grupām, kur nepieciešama ciešāka sadarbība ar sociālo un labklājības nozari. Vienlaikus Latvijā joprojām pārāk bieži pacienti ārstu redzeslokā nonāk jau ar smagām un ielaistām slimības formām, kas apgrūtina ārstēšanu un palielina komplikāciju risku.
Ārsti uzsver, ka būtiska problēma ir arī nepietiekams psihosociālais atbalsts ārstēšanās laikā, jo tas tieši ietekmē pacientu līdzestību un ārstēšanas rezultātus.
Tāpat nozīmīga loma tuberkulozes pacientu aprūpē ir ambulatorajam darbam. Austrumu slimnīcas stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Ambulatorajā nodaļā, kas atrodas stacionārā "Biķernieki", ik dienu tuberkulozes profilaktisko terapiju vai ārstēšanu saņem vidēji 85 pacienti. Savukārt pērn ambulatori ārstējās kopumā 547 pacienti, no kuriem 126 saņēma sociālo palīdzību, bet 18 pacientiem tika nodrošināta tieši novērotā terapija mājās.
Speciālistu novērojumi liecina, ka pacientiem bieži trūkst kvalitatīvas un viegli saprotamas informācijas par tuberkulozi. Daudzi pacienti, kuri slimnīcā nonāk smagā stāvoklī, atzīst, ka par šo slimību zina ļoti maz vai nav dzirdējuši gandrīz neko. Tādēļ, pēc mediķu paustā, būtiski ir attīstīt mūsdienīgus un efektīvus komunikācijas veidus, lai sasniegtu plašāku sabiedrību, īpaši reģionos.
Līdztekus sevišķa uzmanība, pēc ārstu domām, jāpievērš arī riska grupām - cilvēkiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā ar tuberkulozes pacientu, tostarp bērniem, kā arī cilvēkiem ar HIV infekciju. Speciālisti min arī cilvēkresursu izaicinājuma faktoru reģionos, kas var ietekmēt kvalitatīvas un nepārtrauktas aprūpes nodrošināšanu.
Austrumu slimnīcas pneimonologi arī norāda, ka sabiedrībā joprojām pastāv mīti par tuberkulozi, kas mazina modrību un kavē savlaicīgu rīcību. Mediķi uzsver, ka ar tuberkulozi var saslimt ikviens neatkarīgi no sociālā statusa vai dzīvesveida, īpaši, ja ikdienā notiek aktīva sociālā mijiedarbība, piemēram, sabiedriskos pasākumos vai sabiedriskajā transportā.
Speciālistu vērtējumā, būtisku ietekmi uz tuberkulozes izplatību var radīt arī globālie procesi, tostarp karadarbība un migrācija, kas palielina infekcijas slimību izplatības riskus.
Austrumu slimnīcā atgādina, ka novēlota diagnostika pasliktina ārstēšanas rezultātus un palielina slimības izplatības risku sabiedrībā. Tuberkuloze joprojām ir viena no nāvējošākajām infekcijas slimībām pasaulē - katru dienu aptuveni 4400 cilvēku zaudē dzīvību tās dēļ, bet ap 30 000 cilvēku saslimst ar šo novēršamo un ārstējamo slimību.
Slimnīcā uzsver, ka sociāli ekonomiskā nevienlīdzība, konflikti un veselības aprūpes pieejamības ierobežojumi būtiski ietekmē progresu tuberkulozes ierobežošanā un rada papildu slogu visneaizsargātākajām sabiedrības grupām.
Austrumu slimnīcā darbojas arī Pasaules Veselības organizācijas sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā, kura darbības termiņš pagarināts līdz 2029. gada 27. maijam. Centrs nodrošina veselības aprūpes speciālistu apmācību, piedalās starptautiskos pētījumos, ievieš jaunākās ārstēšanas un diagnostikas pieejas, kā arī veicina Pasaules Veselības organizācijas vadlīniju īstenošanu un zināšanu apmaiņu starptautiski.