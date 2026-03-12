Liepājas Reģionālajā slimnīcā pieredzi gūst RSU 6. kursa studenti
Rīgas Stradiņa universitātes 6. kursa medicīnas studenti februārī un martā gūst klīnisko pieredzi Liepājas Reģionālajā slimnīcā, stiprinot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mūsdienīgā vidē ar pieredzējušu mentoru atbalstu. Studentu atsauksmes uzsver plašās iespējas piedalīties ārstniecībā un izvēlēties nākotnes specialitāti, padarot slimnīcu pievilcīgu gan praksei, gan rezidentūrai.
Šī gada februārī un martā Liepājas Reģionālajā slimnīcā klīnisko praksi aizvada Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 6. kursa studenti. Klīniski praktiskā studiju gada laikā studenti ārstniecības iestādēs piedalās vairākos prakšu rotācijas ciklos, kuru laikā tiek nostiprinātas studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Šis posms ir nozīmīgs solis ceļā uz pēcdiploma studijām rezidentūrā un palīdz topošajiem ārstiem izvēlēties sev interesējošo specialitāti.
Prakses laikā studenti strādā ārstniecības komandas sastāvā, iepazīstot slimnīcas ikdienu, piedaloties pacientu aprūpē un dažādās medicīniskajās manipulācijās. Liepājas Reģionālā slimnīca jau ilgstoši nodrošina mācību prakses iespējas dažādu medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu studentiem, piedāvājot mūsdienīgu darba vidi, profesionālu mentoru atbalstu un plašas iespējas praktiskai pieredzei.
RSU 6. kursa students Artūrs Vecbaštiks no Nīcas praksi aizvada ķirurģijā un par iegūto pieredzi stāsta ar lielu entuziasmu: “Ļoti patīk šeit strādāt – telpas ir skaistas un modernas, operāciju zāles labi aprīkotas, un kolektīvs ir ļoti atsaucīgs. Gan māsas, gan ķirurgi, gan nodaļas vadība ir ļoti atbalstoši un pretimnākoši.” Artūrs jau skaidri zina arī savu nākotnes specialitāti: “Ķirurgs – viennozīmīgi. Mani saista iespēja praktiski darboties, attīstīties kā speciālistam un nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas.”
Arī liepājnieks Gustavs Grasis, kurš praksi aizvada ķirurģijā, uzsver slimnīcas piedāvātās iespējas: “Liepājas slimnīca ir ļoti laba vieta, kur iegūt pieredzi. Ir iespēja piedalīties operācijās, iztaujāt pacientus, sekot ārstēšanas procesam. Te strādā kompetenti speciālisti – mentori, telpas ir modernas un aprīkojums mūsdienīgs.” Viņš piebilst, ka studentiem vienmēr ir iespēja uzdot jautājumus un pārrunāt sarežģītākus klīniskos gadījumus ar pieredzējušiem kolēģiem.
Radioloģijā praksi aizvada Roberts Tumeļkāns no Aizkraukles, kurš jau izlēmis, ka rezidentūrā izvēlēsies šo specialitāti. “Man vienmēr ir paticis darboties ar jaunākajām tehnoloģijām un datorizētām sistēmām. Radioloģijā ir ļoti plašs diagnožu spektrs, un katra diena var atnest ko jaunu,” viņš stāsta. Par praksi Liepājā Roberts saka: “Par slimnīcu no citiem studentiem biju dzirdējis tikai labas atsauksmes, un arī mana pieredze ir ļoti pozitīva – kolektīvs ir laipns un atsaucīgs, telpas un aprīkojums moderns. Noteikti ieteiktu šo slimnīcu gan praksei, gan rezidentūrai.”
Savukārt Arturs Titovs no Rīgas Liepājas Reģionālajā slimnīcā praksē ir jau otro reizi. “Reģionā ir liels pluss – studentiem ļauj daudz ko darīt pašiem, kas palīdz nostiprināt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas,” viņš atzīst. Artūrs uzsver arī mentoru nozīmi: “Mentori ir prasīgi, bet tas ir ļoti labi. Ja salīdzinu savas zināšanas prakses sākumā ar zināšanām prakses beigām, tad varu teikt, ka šajā laikā esmu ieguvis daudz jaunu zināšanu un iemācījies tās pielietot praksē.”
Studentu pieredze apliecina, ka Liepājas Reģionālā slimnīca ir mūsdienīga un profesionāla vide, kur topošajiem mediķiem iespējams iegūt vērtīgu praktisko pieredzi. Atbalstošs kolektīvs, pieredzējuši mentori un plašas profesionālās izaugsmes iespējas padara slimnīcu par pievilcīgu vietu gan praksei, gan nākotnes rezidentūras studijām.