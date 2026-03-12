PTAC izplata nopietnu brīdinājumu par bīstamām rotaļlietām un ierīcēm
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina iedzīvotājus pievērst pastiprinātu uzmanību ikdienā izmantojamo elektropreču, viedierīču un rotaļlietu drošumam, pārliecinoties par to atbilstību Eiropas Savienības prasībām un atbilstošu marķējumu, informēja centra pārstāve Sanita Gertmane.
Iegādājoties elektropreces un viedierīces, PTAC aicina patērētājus pārliecināties, vai precei ir norādīta būtiskākā informācija: ražotāja nosaukums vai preču zīme, adrese un kontaktinformācija, kā arī tipa, partijas vai sērijas numurs un "CE" marķējums. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā ar norādēm par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Savukārt viedajām ierīcēm papildus jābūt pieejamai informācijai par radiofrekvencēm un signāla jaudu, kā arī ES atbilstības deklarācijai.
Īpaša uzmanība jāpievērš rotaļlietu drošumam, jo tām ir būtiska loma bērnu attīstībā. PTAC ikdienā veic rotaļlietu pārbaudes, testējot to mehāniskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības.
Lai pasargātu bērnus no iespējamiem riskiem, likumsargi un eksperti vecākiem iesaka:
-
iegādāties rotaļlietas tikai no uzticamiem tirgotājiem;
-
pārbaudīt, vai marķējumā norādīta pilna informācija par ražotāju un importētāju, preces identifikācija, "CE" marķējums, brīdinājumi un lietošanas instrukcijas;
-
izvēlēties bērna vecumam atbilstošas preces, stingri uzraugot, lai mazuļiem netiktu dotas rotaļlietas ar sīkām detaļām aizrīšanās riska dēļ;
-
pārliecināties, ka bateriju nodalījumi ir droši noslēgti un bērnam nepieejami;
-
uzraudzīt bērnus rotaļāšanās laikā un regulāri pārbaudīt pašu rotaļlietu tehnisko stāvokli.
Centrā atgādina, ka "CE" marķējums apliecina ražotāja veikto produkta atbilstības novērtējumu ES drošuma, veselības un vides prasībām. Ja uz produkta šāda marķējuma nav, tas var liecināt par preces neatbilstību un potenciālu bīstamību.
Šajā "Drošuma nedēļā" PTAC atgādina, ka pārdomāta preču izvēle un pareiza to lietošana ir galvenie priekšnoteikumi, lai novērstu negadījumus un pasargātu patērētāju, īpaši bērnu, veselību.