VIDEO: glābēji Lucavsalā parāda, cik bīstami šobrīd ir kāpt uz ledus un kā rīkoties, ja nācies ielūst
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) otrdien pasākumā atgādināja par bīstamību atrasties uz ledus.
Ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūst ledū un noslīkst. Šogad ziemā izsaukumos, kas saistīti ar ledu, izcelti divi bojāgājušie, bet desmit izglābti, no kuriem vairāki bija nepilngadīgie.
Lai informētu par bīstamību atrasties uz ledus, VUGD otrdien Daugavas peldvietā "Lucavsalas līcis" rīkoja pasākumu medijiem ar paraugdemonstrējumiem, kurā glābēji skaidroja un praktiski demonstrēja, kādēļ ir bīstami atrasties uz ledus un, kā pareizi rīkoties, ja kāds ir ielūzis ledū.
Tā kā šobrīd laikapstākļu ietekmē ledus ir ļoti trausls, glābēji aicina iedzīvotājus uz ledus nekāpt, tādējādi neapdraudēt savu un līdzcilvēku veselību un drošību.
VUGD aicina nepaiet vienaldzīgi garām bērniem vai pusaudžiem, kuri slidinās pa nedrošo ledu. Viņi jābrīdina par bīstamību un jāaicina kāpt nost no ledus.
Ja redzams, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana pa tālruni 112.