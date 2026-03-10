Īlons Masks saglabā pirmo vietu “Forbes” pasaules bagātāko cilvēku sarakstā
Žurnāla "Forbes" veidotajā pasaules bagātāko cilvēku sarakstā pirmo vietu otro gadu pēc kārtas ieņem uzņēmējs Īlons Masks, kura turība sasniegusi 839 miljardus ASV dolāru.
Maska bagātība gada laikā pieaugusi par pustriljonu dolāru, pateicoties uzņēmumu "Tesla" un "SpaceX" akciju cenu pieaugumam.
Otrajā vietā "Forbes" veidotajā sarakstā ierindojas "Google" dibinātājs Lerijs Peidžs, kura bagātība veido 257 miljardus dolāru, bet trešajā vietā ar 237 miljardiem dolāru atrodas otrs "Google" dibinātājs Sergejs Brins.
Savukārt ceturtajā un piektajā pozīcijā ierindojušies attiecīgi ASV interneta tirdzniecības lieluzņēmuma "Amazon" dibinātājs Džefs Bezoss (224 miljardi dolāru) un ASV sociālo mediju uzņēmuma "Meta" vadītājs Marks Zakerbergs (222 miljardi dolāru).
"Forbes" norāda, ka ASV prezidenta Donalda Trampa bagātība pieaugusi par 27% līdz 6,5 miljardiem dolāru.
Žurnāls vēstī, ka šīgada bagātnieku sarakstā iekļauti 3428 miljardieri, kas ir visu laiku augstākais līmenis kopš šāda saraksta veidošanas sākšanas 1987. gadā.
Pasaulē turīgāko cilvēku bagātība kopumā veido 20,1 triljonu dolāru salīdzinājumā ar 16,1 triljonu dolāru pērn, un tas arī ir rekordaugsts līmenis.