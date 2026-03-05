"Astoņas stundas miega ir mans iztikas minimums" - Vestards Šimkus stāsta, kā stiprina imunitāti
“Cilvēka dabīgās imunitātes stiprināšana dabīgā ceļā ir pamats ne tikai labākai veselībai, bet arī enerģiskākai pašsajūtai ikdienā. Ticu, ka labas imūnsistēmas pamatā ir pareizas – Dievam un dabai tuvas – izvēles ikdienas dzīvē. To uzskatu par vienīgo ilgtermiņa risinājumu tik būtiskā jautājumā kā mana veselība," saka pianists Vestards Šimkus.
Tāpēc apzināti izraugos disciplīnā balstītu ikdienas rutīnu, kas sevī ietver imunitāti stiprinošus ieradumus. Man tie ir peldes ezerā katru dienu, arī gada aukstajos mēnešos, vingrošana, skriešana, kuras laikā nododos arī lūgšanām, pastaigas dabā un lielas porcijas ar ēdienu, kas ir vienkāršs, spēcinošs un ietver olas, piena produktus, putras, medu, rupjmaizi, svaigus dārzeņus un krietnu daudzumu gaļas. Tikpat svarīgi ir arī izvairīties patērēt pārtikas produktus un kosmētiskos līdzekļus, kuri satur ķīmiskas un toksiskas vielas, jo tās dabīgo imunitāti vājina. Turklāt nemaz nelietoju alkoholu un saldumus, nekad neesmu arī smēķējis vai pagaršojis kafiju.
Pilnvērtīgs miegs astoņu stundu garumā man ir pats “iztikas minimums”. Reizi dienā – pēcpusdienā vai vakarā – cenšos atlicināt laiku arī mierīgam atpūtas brīdim, lai paklausītos klasisko mūziku un palasītu kādu vērtīgu grāmatu, atpūtinot un spēcinot gan ķermeni, gan prātu. Visbeidzot – gada siltajos mēnešos cenšos pēc iespējas vairāk pavadīt laiku saulē, caur ādu uzņemot imunitātei tik nepieciešamo D vitamīnu. Latvijas vēsajos un bieži vien mākoņainajos laikapstākļos mums saules gaismas un siltuma noteikti nevar būt par daudz.
Tomēr šad tad saķert kādu sezonālo vīrusiņu gadās tik un tā, sevišķi ģimenes locekļu starpā. Taču, stiprinot imunitāti ar veselīgu dzīvesveidu ikdienā, pats slimošanas process lielākoties ir īss un salīdzinoši viegls. Mans veseļošanās veids šādās situācijās ir pavisam vienkāršs un efektīvs. Pēc kaut nedaudz paaugstinātas ķermeņa temperatūras konstatēšanas saģērbjos biezās drēbēs, satinos biezās segās un dzeru ļoti daudz tējas, kuras mana sieva Elīna ik gadu vāc mūsu piemājas pļavās un mežos un kas tiek papildinātas ar ingveru, kurkumu, kanēli, pipariem, medu un citronu. Tā ir lieliska dabīgo augu kombinācija, kas silda un palīdz dabīgajai imunitātei kāpināt ķermeņa temperatūru – dabas doto ieroci cīņā pret vīrusu. Tad nakts vidū parasti sāku svīst, no rīta jūtos jau krietni labāk un pavisam drīz jau esmu atkal vesels. Esmu ievērojis, ka pēc šāda – pilnīgi dabīga – veseļošanās procesa noslēguma parasti jūtos nevis izvārdzis, bet gan lieliski atpūties, kā arī enerģijas un spēka pilns.”