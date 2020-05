Vestards Šimkus: "Šobrīd dzīvojam no iekrājumiem, taču tie reiz beigsies"

Izcilais latviešu pianists Vestards Šimkus atzīst, ka šajā distancēšanās laikā nemaz īsti nejūtot kādas izmaiņas savā ikdienā. Vienīgais jūtamais esot tas, ka nav koncertu. „Mēs ar sievu vienmēr esam bijuši tādi mājās sēdētāji, tāpēc šo distancēšanās laiku neizjūtam tik „sāpīgi”. Arī agrāk nebijām nekādi saviesīgās dzīves apmeklētāji un vienmēr pēc koncertiem, kuros uzstājāmies, devāmies uz mājām. Tur arī pavadījām lielāko daļu sava brīvā laika,” nosaka Šimkus. „Tagad ir laiks visām tām lietām, kuras līdz šim atliktas. Nesēžu rokas klēpī salicis – rakstu paša skaņdarbus, kā arī dažas stundas dienā paiet klavierspēles vingrinājumiem. Tāpat kā sportistiem jātur sevi formā, arī es turu sevi formā, vairākas stundas vingrinot rokas. Tas ir jādara regulāri.”

Vestards atzīst, ka šis koronavīrusa laiks, kad cilvēki piespiedu kārtā ir apturēti līdzšinējā steigā, atklāj arī daudz jauna par cilvēkiem: „Mēs tagad redzam, kas mēs īsti esam par cilvēkiem. Jo nu dzīve notiek bez ārējiem kairinājumiem.”

Pianists saka – dzīvojot laukos, jūtas samērā droši, taču lielākā neziņa ir par iztikas pelnīšanas iespējām nākotnē. „Koncerti mums ar sievu ir atcelti, tāpat kā visiem skatuves māksliniekiem. Šobrīd dzīvojam no iekrājumiem, taču tie reiz beigsies, savukārt dīkstāves pabalsts ir ļoti niecīgs, ar to izdzīvot nevar. Brīvmākslinieku statuss valstiskā nozīmē ir neskaidrs, un uzskatu, ka būtu laiks to sakārtot,” tā Vestards.

