"Latvijā mani šobrīd neviens nevēlas dzirdēt..." Vestards Šimkus stāsta, kāpēc pazudis no lielajām koncertzālēm

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Vestards Šimkus saka - nekur apzināti nav vēlējies pazust: “Tā vienkārši ir sanācis, ka kaut kādās aprindās es acīmredzot neesmu diez ko aicināts. Un tas ir pilnīgi normāli, jo katram no mums ir simpatizējošāki un mazāk simpatizējoši personāži. Ir sācies jauns gads, man ir dažādas pārdomas, cik lielā mērā šajā gadā es varēšu turpināt darboties savā profesijā, jo kā profesionāls mūziķis – brīvmākslinieks – jau vairāk nekā 20 gadue esmu dzīvojis no aicinājumiem uzstāties. Jāatzīst, ka pēdējā laikā tie ir krietni sarukuši. Varu tikai minēt, kas tam ir par iemeslu. Varbūt es vienkārši esmu sācis slikti spēlēt? Vai varbūt kā citādi nesimpatizēju cilvēkiem, kas rīko koncertus, bet tas jājautā viņiem. Savus uzskatus par dažādiem sabiedrībā notiekošiem jautājumiem (Vestarda Šimkus vārds skaļāk izskanēja saistībā ar atteikšanos vakcinēties pret Covid-19, šā iemesla dēļ viņš pat pārtrauca savu profesionālo darbību – KJ) es nekad neesmu slēpis, varbūt tie kādam vienkārši nav patikuši. To es nezinu!”