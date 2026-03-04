Gripa sāk lēnām atkāpties, taču slimnīcās pieaug pacientu skaits ar smagām elpceļu infekcijām
Lai gan gripas izplatība Latvijā aizvadītajā nedēļā ir samazinājusies, tā joprojām pārsniedz epidēmisko slieksni, informē Slimību profilakses un kontroles centrs.
Monitoringā iekļautajās ambulatorās aprūpes iestādēs saslimstība ar gripu iepriekšējā nedēļā samazinājās par 24,0%. Klīniski apstiprināti 190,4 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kamēr nedēļu iepriekš tie bija 250,6 gadījumi. Gripas gadījumi reģistrēti astoņās no desmit monitoringā iekļautajām teritorijām, bet augstākā intensitāte fiksēta Jelgavā – 456,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.
Tāpat kā iepriekšējās sezonās, augstāka saslimstība novērojama bērniem līdz 14 gadu vecumam, tomēr aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu samazinājās visās vecuma grupās.
Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati liecina, ka pagājušajā nedēļā gripa apstiprināta 12,4% izmeklēto paraugu (nedēļu iepriekš – 15,2%). Visi laboratoriski apstiprinātie gadījumi bija A tipa gripas vīrusi. Lai gan kopš sezonas sākuma dominē A/H3 apakštips, pēdējo nedēļu laikā palielinās A/H1pdm gripas vīrusu īpatsvars.
Pagājušajā nedēļā saņemti astoņi paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. No tiem četri reģistrēti 9.nedēļā, bet ar vēl četriem papildināta 8.nedēļas statistika, kurā kopumā fiksēti 10 mirušie. Kopš sezonas sākuma saņemti pavisam 36 paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.
Vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu akūtu elpceļu infekciju gadījumos samazinājusies par 8,8%, sasniedzot 1469,7 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem (iepriekš – 1611,6). Arī pneimoniju gadījumos pacientu skaits ambulatorajās iestādēs sarucis par 21,6%, reģistrējot 57,6 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem (iepriekš – 73,5).
Tikmēr stacionārajās ārstniecības iestādēs pacientu skaits ar smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI) ir pieaudzis. Pagājušajā nedēļā uzņemti 287 SARI pacienti (nedēļu iepriekš – 278), un to īpatsvars sasniedzis 6,5% no visiem stacionētajiem (iepriekš – 6,3%). No testētajiem SARI pacientiem 16,2% gadījumu apstiprināta gripa, 4,2% – Covid-19, bet 32,4% – respiratori sincitiālais vīruss (RSV). Pozitīvo RSV testu īpatsvars stacionēto SARI pacientu vidū turpina palielināties.
Attiecībā uz Covid-19, pozitīvo testu īpatsvars no kopējiem izmeklējumiem pagājušajā nedēļā bija 4,6% (nedēļu iepriekš – 7,3%). Tomēr slimnīcās uzņemto Covid-19 pacientu skaits ir palielinājies – nedēļas laikā stacionēti 55 pacienti (iepriekš – 47). Reģistrēti pieci nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu infekciju cirkulāciju, SPKC aicina ievērot profilakses pasākumus: regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no pulcēšanās un nepieciešamības gadījumā lietot maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā jāpaliek mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu.
Speciālisti atgādina, ka vakcinācija pret gripu ir visefektīvākais aizsardzības veids pret smagu slimības gaitu un komplikācijām. Tā kā gripa parasti izplatās līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Iedzīvotāji aicināti interesēties pie sava ģimenes ārsta vai, ja praksē vakcīnas nav pieejamas, meklēt informāciju SPKC tīmekļvietnē, kur publicēts saraksts ar iestādēm, kas nodrošina valsts apmaksātu vakcināciju riska grupām.